Bolu A101'de Şubat Fırsatları: Teknolojiden Ev Gereçlerine Büyük İndirim!

Bolu A101 Mağazalarında, 8 Şubat 2024'ten itibaren geçerli olacak aktüel ürün kataloğu ile alışverişseverlere geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Elektronikten ev aletlerine, mutfak gereçlerinden giyime kadar birçok kategoride indirimli ürünler dikkat çekiyor. İşte detaylı fiyat listesi ve kategorilere göre ayrılmış ürünler.

Teknoloji ve Elektronik

HI-LEVEL 55" Ultra HD WEBOS Smart Led Tv: 11.999 TL

Onvo 50" Ultra HD WEBOS 2.0 Smart Led Tv: 10.999 TL

Onvo 43" Full HD Android 13 Smart Led Tv: 6.899 TL

Onvo 32" HD Ready Android 13 Smart Led Tv: 4.799 TL

TCL 303 2/32 GB Cep Telefonu: 2.599 TL

Piranha 2210 Bluetooth Kulaklık: 249 TL

Piranha 9918 Akıllı Bileklik: 199 TL

Piranha 9970 Bluetooth Kulaklık: 239 TL

Büyük Ev Aletleri

SEG CM 910S Silver Çamaşır Makinesi: 10.999 TL

SEG CX 482 Inox No-Frost Buzdolabı: 18.499 TL

SEG BM 6001X Bulaşık Makinesi: 9.999 TL

Küçük Ev Aletleri

Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi: 4.899 TL

Homend 1261H Dustrider Şarjlı Dik Süpürge: 3.499 TL

Singer M1605 Dikiş Makinesi: 3.999 TL

Kiwi Portatif Buharlı Kırışık Giderici: 649 TL

Kiwi Çelik Kettle: 349 TL

Aprilla AEP 7817 Epilatör: 349 TL

Aprilla Saç Kesme Makinesi: 329 TL

Aprilla Kamuflaj Desenli Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi: 249 TL

Aprilla Saç Düzleştirici: 299 TL

Hometech Saç Şekillendirici Fırça: 439 TL

Mutfak Gereçleri ve Aksesuarları

Luminarc Arcopal Zelle Yemek Tabağı / Kase: 39,90 TL

Bambu Kesme Tahtası 3'lü: 129 TL

Keramika Desenli Seramik Kupa: 37,50 TL

Keramika Desenli Pasta Tabağı: 39,90 TL

Keramika Desenli Kayık Tabak: 29,90 TL

Ahşap Uçlu Metal Servis Gereçleri: 29,90 TL

Metal Standlı Cam Yağlık Seti 2'li: 69,90 TL

LAV Ölçü Bardağı 520 cc: 19,90 TL

LAV Başucu Sürahisi 1200 cc: 69,90 TL

Rakle Dekorlu Kokulu Mum: 44,90 TL

Paşabahçe Aurora Çay Bardağı 6'lı: 89,90 TL

Rakle Desenli Cam Kupa: 29,90 TL

Pişirme ve Yemek Hazırlık Gereçleri

Essenso Tava ve Sahan Seti: 449 TL

Brita Aluna XL Filtreli Sürahi: 329 TL

Brita Maxtra Pro All-in-1 Sürahi Filtresi 2'li: 249 TL

Döküm Kek Kalıbı: 219 TL

Karma Plastik Ürünler: 27,90 TL

Stormax Saklama Kabı: 59,90 TL

Benekli Kase 1500 ml: 34,90 TL

Hazneli Sabunluk: 29,90 TL

Geyik Figürlü Matara 600 ml: 99,90 TL

Motivasyon Matarası 2'li: 199 TL

Rooc Seri Meyve Bıçağı: 19,90 TL

Çelik Termos 1.8 Litre: 799 TL

Ulaşım ve Seyahat

APEC APM5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped: 44.990 TL

Mobilya ve Yatak Odası Gereçleri

Çift Kişilik Baza Başlık Set: 7.199 TL

Tek Kişilik Baza Başlık Set: 3.749 TL

Legend Lux Torba Yaylı Yatak: 4.399 TL

Bamboo Yaylı Yatak: 1.799 TL

Therapy Süngerli Yatak: 1.649 TL

Seyahat Eşyaları ve Moda

Kabin Boy PP Valiz: 569 TL

Orta Boy PP Valiz: 669 TL

Büyük Boy PP Valiz: 769 TL

PP Makyaj Çantası: 329 TL

PP Laptop Çantası: 269 TL

Kadın Zincirli Çanta: 199 TL

Casio Kadın / Erkek Kol Saati: 799 TL

JUNO Kadın Sevgililer Günü Terliği: 69,90 TL

JUNO Kadın Önü Kapalı Keçeli Terlik: 199 TL

JUNO Çocuk Havuz Tabanlı Peluş Terlik: 119 TL

4+1 Merdiven: 579 TL

Lotus Toka: 17,50 TL

Peluş Toka ve Taç Çeşitleri: 19,90 TL

Ahşap Görünümlü Askı 3'lü: 29,90 TL

Tekstil ve Giyim

Tek Kişilik Pamuk Nevresim Seti: 389 TL

Çift Kişilik Pamuk Nevresim Seti: 489 TL

Çift kişilik Welsoft Nhut Battaniye: 279 TL

Nakışlı Waffle Mutfak Peçetesi: 29,90 TL

Kanaviçe Mutfak Peçetesi: 29,90 TL

KNUP Bay Kapüşonlu Muline Sweatshirt: 179 TL

Bay Melanj Yarım Fermuarlı Polar: 169 TL

Silk&Blue Bayan Şortlu Takım 2'li: 199 TL

Bay Uzun Kollu Pijama Takımı: 229 TL

Bu indirimlerle A101, Şubat ayında alışveriş yapmak isteyenlere cazip seçenekler sunuyor. İhtiyacınız olan ürünleri uygun fiyatlarla bulabileceğiniz bu fırsatları kaçırmayın!