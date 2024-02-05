Bolu A101'de Şubat Fırsatları: Teknolojiden Ev Gereçlerine Büyük İndirim!

Bolu A101 Mağazalarında, 8 Şubat 2024'ten itibaren geçerli olacak aktüel ürün kataloğu ile alışverişseverlere geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Elektronikten ev aletlerine, mutfak gereçlerinden giyime kadar birçok kategoride indirimli ürünler dikkat çekiyor. İşte detaylı fiyat listesi ve kategorilere göre ayrılmış ürünler.
Teknoloji ve Elektronik
HI-LEVEL 55" Ultra HD WEBOS Smart Led Tv: 11.999 TL
Onvo 50" Ultra HD WEBOS 2.0 Smart Led Tv: 10.999 TL
Onvo 43" Full HD Android 13 Smart Led Tv: 6.899 TL
Onvo 32" HD Ready Android 13 Smart Led Tv: 4.799 TL
TCL 303 2/32 GB Cep Telefonu: 2.599 TL
Piranha 2210 Bluetooth Kulaklık: 249 TL
Piranha 9918 Akıllı Bileklik: 199 TL
Piranha 9970 Bluetooth Kulaklık: 239 TL
Büyük Ev Aletleri
SEG CM 910S Silver Çamaşır Makinesi: 10.999 TL
SEG CX 482 Inox No-Frost Buzdolabı: 18.499 TL
SEG BM 6001X Bulaşık Makinesi: 9.999 TL
Küçük Ev Aletleri
Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi: 4.899 TL
Homend 1261H Dustrider Şarjlı Dik Süpürge: 3.499 TL
Singer M1605 Dikiş Makinesi: 3.999 TL
Kiwi Portatif Buharlı Kırışık Giderici: 649 TL
Kiwi Çelik Kettle: 349 TL
Aprilla AEP 7817 Epilatör: 349 TL
Aprilla Saç Kesme Makinesi: 329 TL
Aprilla Kamuflaj Desenli Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi: 249 TL
Aprilla Saç Düzleştirici: 299 TL
Hometech Saç Şekillendirici Fırça: 439 TL
Mutfak Gereçleri ve Aksesuarları
Luminarc Arcopal Zelle Yemek Tabağı / Kase: 39,90 TL
Bambu Kesme Tahtası 3'lü: 129 TL
Keramika Desenli Seramik Kupa: 37,50 TL
Keramika Desenli Pasta Tabağı: 39,90 TL
Keramika Desenli Kayık Tabak: 29,90 TL
Ahşap Uçlu Metal Servis Gereçleri: 29,90 TL
Metal Standlı Cam Yağlık Seti 2'li: 69,90 TL
LAV Ölçü Bardağı 520 cc: 19,90 TL
LAV Başucu Sürahisi 1200 cc: 69,90 TL
Rakle Dekorlu Kokulu Mum: 44,90 TL
Paşabahçe Aurora Çay Bardağı 6'lı: 89,90 TL
Rakle Desenli Cam Kupa: 29,90 TL
Pişirme ve Yemek Hazırlık Gereçleri
Essenso Tava ve Sahan Seti: 449 TL
Brita Aluna XL Filtreli Sürahi: 329 TL
Brita Maxtra Pro All-in-1 Sürahi Filtresi 2'li: 249 TL
Döküm Kek Kalıbı: 219 TL
Karma Plastik Ürünler: 27,90 TL
Stormax Saklama Kabı: 59,90 TL
Benekli Kase 1500 ml: 34,90 TL
Hazneli Sabunluk: 29,90 TL
Geyik Figürlü Matara 600 ml: 99,90 TL
Motivasyon Matarası 2'li: 199 TL
Rooc Seri Meyve Bıçağı: 19,90 TL
Çelik Termos 1.8 Litre: 799 TL
Ulaşım ve Seyahat
APEC APM5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped: 44.990 TL
Mobilya ve Yatak Odası Gereçleri
Çift Kişilik Baza Başlık Set: 7.199 TL
Tek Kişilik Baza Başlık Set: 3.749 TL
Legend Lux Torba Yaylı Yatak: 4.399 TL
Bamboo Yaylı Yatak: 1.799 TL
Therapy Süngerli Yatak: 1.649 TL
Seyahat Eşyaları ve Moda
Kabin Boy PP Valiz: 569 TL
Orta Boy PP Valiz: 669 TL
Büyük Boy PP Valiz: 769 TL
PP Makyaj Çantası: 329 TL
PP Laptop Çantası: 269 TL
Kadın Zincirli Çanta: 199 TL
Casio Kadın / Erkek Kol Saati: 799 TL
JUNO Kadın Sevgililer Günü Terliği: 69,90 TL
JUNO Kadın Önü Kapalı Keçeli Terlik: 199 TL
JUNO Çocuk Havuz Tabanlı Peluş Terlik: 119 TL
4+1 Merdiven: 579 TL
Lotus Toka: 17,50 TL
Peluş Toka ve Taç Çeşitleri: 19,90 TL
Ahşap Görünümlü Askı 3'lü: 29,90 TL
Tekstil ve Giyim
Tek Kişilik Pamuk Nevresim Seti: 389 TL
Çift Kişilik Pamuk Nevresim Seti: 489 TL
Çift kişilik Welsoft Nhut Battaniye: 279 TL
Nakışlı Waffle Mutfak Peçetesi: 29,90 TL
Kanaviçe Mutfak Peçetesi: 29,90 TL
KNUP Bay Kapüşonlu Muline Sweatshirt: 179 TL
Bay Melanj Yarım Fermuarlı Polar: 169 TL
Silk&Blue Bayan Şortlu Takım 2'li: 199 TL
Bay Uzun Kollu Pijama Takımı: 229 TL
Bu indirimlerle A101, Şubat ayında alışveriş yapmak isteyenlere cazip seçenekler sunuyor. İhtiyacınız olan ürünleri uygun fiyatlarla bulabileceğiniz bu fırsatları kaçırmayın!
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.