Felaketten umut yeşeren dostluk

6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli deprem, 11 ili etkisi altına alarak "asrın felaketi" olarak tarihe geçti. Adıyaman'da yaşayan 20 yaşındaki Songül Göksu, bu felaket esnasında 7 katlı bir apartmanın enkazı altında kaldı. Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bağlı maden işçileri, Songül'ün yardım çağrılarına koşarak, 62 saat süren bir kurtarma operasyonuyla genç kızı enkazdan sağ olarak çıkarttı.

İyileşme Yolunda Bitmeyen Destek

Songül Göksu'nun tedavi süreci, Ankara'da geçirdiği zorlu ameliyatlarla devam etti. İki ayağının amputasyonu gerçekleştirilen Songül, madencilerle iletişimini kesmedi. Madenciler, Songül'ün moral ve motivasyonunu yüksek tutmak için sürekli olarak onunla iletişim halinde kaldılar. Bu destek, Songül'ün iyileşme sürecine olumlu bir etki yaptı.

Madencilerin Özverili Çabası

Maden işçisi Murat Sönmez ve arkadaşlarının deprem sonrası Adıyaman'a yaptıkları yolculuk, özveri ve cesaretin simgesi oldu. Yer altı çalışma tekniklerine hakim olan madenciler, enkaz altındaki insanlara ulaşmak için kendi bilgi ve becerilerini kullandılar. Bu kurtarma çalışmaları, madencilerin sadece mesleklerinin gereklerini yerine getirmekle kalmayıp, aynı zamanda büyük bir insanlık görevi üstlendiklerini gösterdi.

Birliktelik ve Dayanışma Mesajı

Kurtarma çalışmaları sırasında madencilerin yanı sıra, farklı şehirlerden ve meslek gruplarından gelen yüzlerce gönüllü de yer aldı. Bu durum, felaket anlarında birlikteliğin ve dayanışmanın önemini bir kez daha ortaya koydu. Murat Sönmez'in vurguladığı gibi, bu bir ekip çalışmasıydı ve herkes elinden geleni yaptı.

Songül Göksu ve maden işçileri arasındaki bu derin bağ, felaketin ortasında yeşeren umut ve dayanışmanın canlı bir örneğini sunuyor. Geleceğe dair umutlarını yitirmeyen Songül ve onu yalnız bırakmayan madenciler, yaşanan acıların üzerine inşa edilen güçlü dostluklarıyla ilham veriyor.