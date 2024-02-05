Okulların açılmasıyla birlikte enfeksiyonlar patlayacak

Solunum Yolu Enfeksiyonlarına Dikkat!

Son dönemlerde, acil servisler ve poliklinikler solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle yoğunluk yaşarken, uzmanlar okulların açılmasıyla bu vakaların daha da artabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Kovid-19 pandemisi sırasında alışık olduğumuz maske, mesafe ve hijyen kurallarının önemi bir kez daha vurgulanıyor.

Uzmanlardan Önlemler ve Tavsiyeler

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Cihan Yeşil, kalabalık ve kapalı ortamların, özellikle toplu taşıma araçları, kreşler ve kahvehaneler gibi yerlerin, solunum yolu enfeksiyonlarının bulaşması için uygun ortamlar olduğunu belirtiyor. Dr. Yeşil, üst solunum yolu enfeksiyonlarının, özellikle kış aylarında yaygın olduğunu ve çoğunlukla viral enfeksiyonlar nedeniyle polikliniklerde karşılaşılan durumlar olduğunu ifade ediyor.

Korunma Yolları: Hijyen ve Mesafe

Dr. Yeşil, solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak için bol sabunlu su ile sık sık ellerin yıkanması, kalabalık ortamlardan uzak durulması ve cerrahi maske kullanılmasının önemini vurguluyor. Ayrıca, viral solunum enfeksiyonu taşıyan kişilerle yakın temasın kaçınılması ve hasta ziyaretlerinin ertelenmesi gerektiğini belirtiyor.

Okulların Açılmasıyla Vakalarda Beklenen Artış

Tüm Türkiye'de vakaların arttığını belirten Dr. Yeşil, özellikle okulların açılmasıyla birlikte vakaların daha da artacağını öngörüyor. Bu durum, eğitim sezonunun başlamasıyla birlikte hem öğrenciler hem de eğitim çalışanları için ek önlemlerin alınmasını gerektiriyor.

Kronik Rahatsızlıkları Olanlar İçin Ek Önlemler

Dr. Yeşil, özellikle yaşlı bakım evlerinde kalanlar, şeker hastaları, böbrek yetmezliği ve karaciğer hastalıkları gibi kronik rahatsızlıkları olanlar için solunum yolu enfeksiyonlarının daha büyük risk taşıdığını ifade ediyor. Bu grupların, bağışıklık sistemlerinin zayıf olması nedeniyle çok daha dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor.

Sağlıklı Yaşam Tavsiyeleri

Dr. Yeşil, spor yapmanın, yağlı yiyeceklerden uzak durmanın, C vitamini ve bol su tüketiminin artırılmasının, solunum yolu enfeksiyonlarına karşı direnci artırabileceğini belirtiyor. Ayrıca, vitamin eksikliği olanların bağışıklık sistemini güçlendirecek ilaçlardan faydalanması gerektiğini ifade ediyor.

Okulların açılmasıyla birlikte, solunum yolu enfeksiyonlarının artış göstermesi bekleniyor. Uzmanlar, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması, kalabalık ve kapalı ortamlardan kaçınılması ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının benimsenmesi konusunda uyarılarda bulunuyor. Kronik rahatsızlıkları olanların ise ekstra dikkatli olmaları gerekiyor.