Binlerce öğrenci ders başı yaptı

Eğitimde Yeni Dönem Heyecanı

Düzce'deki okullarda sabahın erken saatlerinde yaşanan hareketlilik, öğrencilerin ilk ders zilini büyük bir heyecanla beklemesiyle başladı. Özellikle Fatih Ortaokulu'nda düzenlenen törenle İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler, yeni dönemin ilk dersine başlamanın sevincini yaşadı.

Öğrencilerden Motivasyon Dolu Açıklamalar

Fatih Ortaokulu 7/A sınıfı öğrencisi Mert Çakmak, okulların yeniden açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, eğitimdeki pozitif atmosfer ve kaliteli öğretimden duyduğu memnuniyeti paylaştı. Çakmak, "Okulların açılması beni çok mutlu etti. İkinci dönemi de güzel geçireceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Bir başka öğrenci olan 6/C sınıfı Elif Nil Balca ise, tatil dönemini verimli geçirdiğini belirterek, bu dönemde akademik başarılarını daha da artırma hedefinde olduğunu söyledi. Balca, "Tatilde ailemle güzel vakit geçirdim. Şimdi derslerime daha çok odaklanıp, başarılarımı artırmak istiyorum" dedi.

Eğitimde Yeni Başarılar için Dönüş

Düzce’deki öğrenciler, ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte sınıflarına dönerek eğitim öğretimde ikinci döneme başlarken, motivasyon ve başarı dolu açıklamalarıyla yeni döneme dair umutlarını ve hedeflerini de paylaştı. Bu dönem, öğrenciler için hem akademik başarılarını artırma fırsatı hem de sosyal ve kültürel gelişimlerini destekleme imkanı sunuyor.