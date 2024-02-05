Yeniden Refah Partisi büyük şehirlerde kendi adaylarıyla yarışacak

Yeniden Refah Partisi'nin Yerel Seçim Stratejisi

Yeniden Refah Partisi, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Türkiye'nin en büyük üç şehri olan İstanbul, Ankara ve İzmir'de kendi adaylarını çıkarma kararı aldı. Genel Başkan Fatih Erbakan, bu stratejik kararı ve parti olarak bağımsız bir yol izleme niyetlerini kamuoyu ile paylaştı.

Parti Üye Sayısında Büyük Artış

Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olduğunu vurgulayarak, üye sayısının 411 bine ulaştığını belirtti. Bu büyüme, partiye olan ilginin ve teveccühün bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

14 Mayıs Seçimlerinden Alınan Ders

Yeniden Refah Partisi, 14 Mayıs 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı içinde yer alarak, ülkenin ve milletin selameti için birlikte hareket etme kararı almıştı. Erbakan, bu süreçte parti olarak ilkelerinden taviz vermediklerini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine adaylıktan çekildiklerini hatırlattı.

Yerel Seçimlerde Yeni Bir Vizyon

Ancak Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlerde ittifak politikasından farklı bir yol izleyerek, kendi adaylarıyla yarışma kararı aldı. Erbakan, bu kararın parti teşkilatının beklentileri ve milletin arzusu doğrultusunda alındığını ifade etti.

Büyük Şehirlerde Kendi Adayları

Parti, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi stratejik öneme sahip büyükşehirlerde kendi belediyecilik anlayışını ve Milli Görüş'ün ahlaki değerlerini yansıtacak adaylarla seçime girecek. Bu adaylar, 10 Şubat'ta Ankara Atatürk Spor Salonu'nda ilan edilecek.

Ahlaklı Belediyecilik Vurgusu

Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin belediyecilik anlayışının temelinde ahlak ve Milli Görüş'ün prensiplerinin yattığını belirterek, bu değerlerle yönetilecek belediyelerin hedeflendiğini söyledi. Yeniden Refah Partisi'nin yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme kararı, Türkiye siyasetinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

Parti, üye sayısındaki artış ve Milli Görüş belediyeciliğine olan inancıyla, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde önemli bir rol oynamayı hedefliyor. Bu strateji, hem parti içindeki motivasyonu artırıyor hem de Türkiye'nin büyük şehirlerinde ahlaklı ve prensipli yönetim anlayışını benimseyen adaylarla seçmenin karşısına çıkmayı amaçlıyor.