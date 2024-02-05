Bolu Şok Mağazalarında 7 Şubat'ta başlayan çarşamba indirimleri

Bu hafta Şok marketlerinde Çarşamba günü başlayan indirimlerle alışveriş listelerinizi hazırlayın! 7 Şubat 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak indirimlerde, gıda ürünlerinden teknolojiye, ev gereçlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar birçok kategoride cazip fiyatlar sizleri bekliyor. İşte kategorilere göre indirimli ürünler ve fiyatları:

Gıda ve İçecek:

Süt, peynir, zeytin gibi kahvaltılık ürünlerde özel indirimler. Çeşitli markalardan meyve suyu ve içeceklerde avantajlı fiyatlar. Atıştırmalık çikolata, bisküvi ve cipslerde kaçırılmayacak fırsatlar.

Ev Gereçleri ve Mutfak Aletleri:

Pratik mutfak aletlerinde büyük indirimler. Sofralarınızı şenlendirecek tabak, bardak ve mutfak gereçlerinde cazip fiyatlar. Temizlik malzemeleri ve ev bakım ürünlerinde indirimli alışverişin keyfini çıkarın.

ESSE Çaymatik Çay Makinesi: 799 TL

Arzum Okka Minio Jet Türk Kahve Makinesi: 1.099 TL

6'lı LAV Çay Bardağı: 119 TL

3'lü LAV Su Bardağı: 89,95 TL

LAV Uzun Meşrubat Bardağı: 34,95 TL

1200 cc LAV Sürahi: 79,95 TL

Şekilli Peçetelik: 69,95 TL

3 Boy Nar: 129 TL

26 cm Dik Kenarlı Tabak: 69,95 TL

16 cm Dik Kenarlı Tabak: 39,95 TL

Salata Kasesi 28 cm: 69,95 TL

Bacalı Kek Kalıbı: 129 TL

Bravo / Güneş Turta Kalıbı: 89,95 TL

Baton Büyük Boy Kek Kalıbı: 109 TL

Parıltı 3 Bölmeli Çerezlik: 49,95 TL

Parıltı 2 Bölmeli Çerezlik: 39,95 TL

Teknoloji ve Elektronik

Küçük ev aletlerinden elektronik eşyalara kadar teknoloji tutkunları için özel indirimler. Akıllı telefon aksesuarları ve elektronik gadget'larında sınırlı süreli fırsatlar. Mevsimlik giysiler, ev tekstili ürünleri ve aksesuarlarda indirimli alışveriş fırsatı.

Kişisel Bakım ve tekstil

Cilt bakım ürünleri, şampuan ve duş jellerinde indirimli fiyatlar. Makyaj malzemeleri ve güzellik aksesuarlarında özel teklifler.

Braun Satin Hair 1 Powerperfection Hd180 Saç Kurutma Makinesi: 1.199 TL

Braun Erkek Bakım Kiti: 929 TL

Braun Silk-Epil 5 Sensosmart Epilasyon Cihazı: 1.499 TL

Philips Tıraş Makinesi: 1.499 TL

Wellsoft Tam Fermuarlı Sweatshirt: 199 TL

Kadın Düğmeli Pijama Takımı: 349 TL

Kadın / Erkek Pijama Takımı: 259 TL

Chantale Dantelli Bralet: 115 TL

Penti Termal Tayt: 129 TL

Chantale Erkek Boxer: 59,95 TL

Kadın Gondol Terlik: 99,95 TL

Kürklü Ev Botu: 119 TL

2'li Kadın Desenli Slip: 49,95 TL

3'lü Kadın / Erkek Sneaker Çorabı: 39,95 TL

2'li Kadın Çizgili Çorap: 39,95 TL

Zincir Askılı Omuz Çantası: 139 TL

Zincir Askılı Telefonluk: 129 TL

Cüzdan: 79,95 TL

Kılıflı Sıcak Su Torbası: 49,95 TL

Pastel Renk Sıcak Su Torbası: 39,95 TL

Dekorasyon ve Ev Ürünleri:

Dekoratif Ahşap Çerçeve: 99,95 TL

Dekoratif Ahşap Kalp Anı Kutusu: 129 TL

Dekoratif Ahşap Takı Aksesuar Standı: 109 TL

500 cc Su Bardağı: 39,95 TL

Parıltı Rüzgar Kupa: 49,95 TL

Ekose Masa Örtüsü: 49,95 TL

4'lü Petrix Tealight Mum: 49,95 TL

3'lü Petrix RGB Led Mum: 379 TL

4'lü Kapsül Mum: 59,90 TL

10 LED Dekoratif Otantik Metal Top: 79,95 TL

Dekoratif Tealight Mumluk: 19,90 TL

50'li Tealight: 69,90 TL

Bardak Mum: 49,90 TL

Orbus 20 Led Dekoratif Bakır Top: 119 TL

2'li Küçük Elips Mumluk: 44,90 TL

Metalik Top Mum: 39,90 TL

Tekli Şamdan: 44,90 TL

2'li Metalik Şamdan Mum: 39,90 TL

Bu hafta Şok marketlerindeki indirimlerle bütçenizi korurken kaliteli ürünleri avantajlı fiyatlarla satın alabilirsiniz. 7 Şubat'ta başlayan bu özel indirimleri kaçırmayın, alışveriş listelerinizi hazırlayın ve Şok'un cazip fiyatlarıyla alışverişin tadını çıkarın!