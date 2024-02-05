Türkiye’nin en pahalı tatil beldesinde metrelerce yükseklikte mahsur kalan 67 kişi kurtarıldı

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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde saat 13.35 sıralarında telesiyej ve teleskilerin arızalanması sebebiyle aralarında çocukların da bulunduğu 67 vatandaş mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri AFAD ve Dağ Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Metrelerce yükseklikte bulunan vatandaşlar, ekiplerin çalışmasıyla iplere bağlanarak 2 buçuk saatin ardından aşağıya indirildi. Vatandaşlar bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından da ilk muayeneleri yapıldı. Saat 16.00 sıralarında elektrik arızası giderilerek sistem yeniden çalıştırıldı.