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Türkiye’nin en pahalı tatil beldesinde metrelerce yükseklikte mahsur kalan 67 kişi kurtarıldı

Bolu’nun ünlü tatil beldesi Kartalkaya Kayak Merkezi'nde telesiyej ve teleskilerin arızalanması sebebiyle aralarında çocuklarında olduğu 67 kişi mahsur kaldı. Metrelerce yükseklikte bulunan vatandaşlar, 2 buçuk saat sora kurtarıldı.

Osman Aykan
Osman Aykan Tüm Haberleri
Türkiye’nin en pahalı tatil beldesinde metrelerce yükseklikte mahsur kalan 67 kişi kurtarıldı mask
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde saat 13.35 sıralarında telesiyej ve teleskilerin arızalanması sebebiyle aralarında çocukların da bulunduğu 67 vatandaş mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri AFAD ve Dağ Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Metrelerce yükseklikte bulunan vatandaşlar, ekiplerin çalışmasıyla iplere bağlanarak 2 buçuk saatin ardından aşağıya indirildi. Vatandaşlar bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından da ilk muayeneleri yapıldı. Saat 16.00 sıralarında elektrik arızası giderilerek sistem yeniden çalıştırıldı.
# elektrik

05 Şub 2024 - 15:00 Bolu/ Bolu- Gündem

Mahreç  Osman Aykan

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