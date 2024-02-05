Türkiye’nin en pahalı tatil beldesinde metrelerce yükseklikte mahsur kalan 67 kişi kurtarıldı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde saat 13.35 sıralarında telesiyej ve teleskilerin arızalanması sebebiyle aralarında çocukların da bulunduğu 67 vatandaş mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri AFAD ve Dağ Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.
Metrelerce yükseklikte bulunan vatandaşlar, ekiplerin çalışmasıyla iplere bağlanarak 2 buçuk saatin ardından aşağıya indirildi. Vatandaşlar bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından da ilk muayeneleri yapıldı. Saat 16.00 sıralarında elektrik arızası giderilerek sistem yeniden çalıştırıldı.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.