Elektrikli mikromobilitenin en çekici modeli Citroën Ami 2023’ü rekor satışla kapattı!

Citroën, elektrikli mikromobilite alanında büyük bir başarıya imza atarak, 2023 yılında 63 bin 153 adet satış ile global pazarın zirvesine oynuyor. Türkiye, bu rekor satışların merkezinde yer alarak, dünya genelinde en fazla Citroën Ami satılan üçüncü ülke olma başarısını gösterdi. Elektrikli mikromobilite sektöründe öne çıkan Citroën Ami, Citroën Türkiye'nin online satış kanalları üzerinden sunulan ilk modeli olarak, kurumsal ve bireysel müşterilere hitap ediyor.

Citroën Ami: Sürdürülebilirlik ve Yenilikçilik İçin Bir Adım Öne

Citroën Türkiye'nin genel müdürü Selen Alkım'ın belirttiği üzere, Ami modeli, 2023 yılında 2,848 adetlik satışla rekor bir başarıya ulaştı. Bu satışlar, Citroën'in mikromobilite alanındaki yenilikçi yaklaşımını ve elektrikli araçlara olan ilgiyi gösteriyor. Ayrıca, sınırlı sayıda üretilen ve Türkiye'ye özel kontenjan ayrılan Citroën My Ami Buggy modeli, satışa sunulduğu andan itibaren büyük bir ilgi gördü ve 40 dakika gibi kısa bir sürede tükendi.

Yüzde 100 Elektrikli Citroën Ami ile Şehir İçi Ulaşımda Devrim

Citroën Ami, 45 km/saat hıza ulaşabilen, debriyajsız, akıcı ve yüksek çekiş gücü sunan dört tekerlekli bir elektrikli araç olarak öne çıkıyor. Tek şarjla 75 kilometre menzil sunan Ami, şehir içi ulaşım için ideal bir seçenek haline geliyor. 5,5 kWh kapasiteli lityum-iyon batarya ile donatılan ve kolayca şarj edilebilen Ami, kullanım maliyetlerini minimuma indirerek, ekonomik bir ulaşım alternatifi sunuyor. Citroen Ami'nin fiyatı 219.000 TL olarak biliniyor.

Çevre Duyarlılığı ve Toplumsal Katkı: Citroën Türkiye'den "Atma!" Hareketine Destek

Citroën Türkiye, %100 elektrikli Ami modeli ile çevre duyarlılığını ön planda tutuyor ve ATMA Derneği'nin sokakları temizleme projesine destek vererek, sosyal sorumluluk projelerine katkı sağlıyor. Bu hareket, Citroën'in sadece bir otomobil üreticisi olmanın ötesinde, çevreye ve topluma değer katma misyonunu benimsediğini gösteriyor.

Citroën: Müşteri Deneyimi, Konfor ve Teknoloji Merkezinde

1919 yılından bu yana yenilikçi ve iddialı bir marka olarak otomotiv sektöründe yer alan Citroën, müşteri deneyimini dinginlik ve huzur ile zenginleştiriyor. Elektrikli ve hibrit modelleriyle dikkat çeken Citroën, geniş model yelpazesi ve sunduğu hizmetlerle bireysel ve profesyonel müşterilere özen göstermeye devam ediyor. Global pazarda 6.200 yetkili satıcı ve servis noktası ile faaliyet gösteren Citroën, yenilikçi çözümleri ve sürdürülebilir ulaşım araçları ile geleceğe yön veriyor.

Citroën medya web sitesi: https://int-media.citroen.com