2024 yılında ehliyet yenileme rehberi: süreçler, ücretler ve daha fazlası

Türkiye'de ehliyet sahipleri için önemli bir dönemeç olan 2024 yılı, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi gerektiği son tarihi işaret ediyor. İçişleri Bakanlığı ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün açıklamalarına göre, 1 Ocak 2016 öncesi düzenlenen ehliyetlerin yenilenme süresi, salgın nedeniyle yaşanan aksaklıklar göz önünde bulundurularak uzatıldı.
Ehliyet Yenileme Süreci: Nasıl Yapılır?
Bu kapsamlı rehber, ehliyet yenileme sürecinden, gerekli belgelere, ücretlere ve randevu alma yöntemlerine kadar her şeyi detaylı bir şekilde ele alıyor. Ehliyet yenileme işlemi, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi veya ALO 199 hattı üzerinden randevu alınarak gerçekleştirilebilir. 31 Aralık 2024'e kadar eski tip ehliyetlerin yenilenmesi zorunludur. Bu tarihten sonra eski tip ehliyetler geçerliliğini yitirecektir.
Gerekli Belgeler: Ne Getirmelisiniz?
Ehliyet yenileme işlemi için aşağıdaki belgeler gereklidir:
Geçerli Kimlik Belgesi
Geçerli Sürücü Sağlık Raporu
Sürücü belgesi için değerli kağıt ve harç bedeli, vakıf payı
Güncel biyometrik fotoğraf (1 adet)
Kan grubunu belirten resmi belge veya yazılı beyan
Adli Sicil Kaydı (E-devlet üzerinden kontrol edilebilir)
Ehliyet Yenileme Ücretleri: Ne Kadar Ödemelisiniz?
Eski tip ehliyetini yeni tip ehliyet ile değiştirecek kişiler için ücret 13+2 TL olarak belirlenmiştir. Yeni tip ehliyetlerini yenilemek, kaybetmek veya çaldırmak durumunda olanlar için ücret ise 990 + 230 TL, toplamda 1220 TL'dir.
Randevu Alma: Adım Adım Nasıl Yapılır?
Randevu almak için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi olan randevu.nvi.gov.tr adresine gidilir. "Sürücü Belgesi" sekmesine tıklanır ve adım adım talimatlar takip edilir. Randevu alındıktan sonra, belirtilen tarihte gerekli belgelerle nüfus müdürlüğüne gidilmesi gerekmektedir.
Yeni Ehliyetlerin Özellikleri: Güvenlik ve Teknoloji
Yeni sürücü belgeleri, gelişmiş güvenlik özellikleri ile donatılmıştır. Lazer baskı teknolojisi kullanılarak üretilen bu ehliyetler, fotoğraflar üzerinde kopyalama risklerine karşı özel hologramlar içermektedir. Ayrıca, fotoğrafın arka kısmında güvenlik amacıyla özel bir tasarım bulunmaktadır.
Bu rehber, 2024 yılında ehliyetlerini yenilemek isteyen sürücüler için adım adım bir yol haritası sunmaktadır. Sürecin sorunsuz bir şekilde tamamlanabilmesi için belirtilen son tarihe kadar gerekli işlemlerin yapılması büyük önem taşımaktadır.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.