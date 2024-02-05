Citroën, Şubat ayında sıfır faizli kredi fırsatlarıyla dikkat çekiyor

Fransız otomobil devi Citroën, müşterilerine özel olarak tasarladığı kredi seçenekleriyle şubat ayında otomobil satın almak isteyenlere büyük fırsatlar sunuyor. PSA Finans avantajlarından yararlanarak sunulan bu kredi olanakları, otomobil ve hafif ticari araç almak isteyenler için ideal koşullar taşıyor. Citroën'in zengin model yelpazesi, bu avantajlı kredi seçenekleriyle birlikte satışa sunulmuş durumda, müşterilerini showroomlarına davet ediyor.

Elektrikli Araçlarda Özel Kredi Fırsatları

Citroën, elektrikli araç segmentinde de iddiasını koruyor. Ë-C4 ve ë-C4 X modelleri, 300 bin TL'ye varan kredi için 12 ay vade ve %0 faiz seçeneği ile öne çıkıyor. Bu özel teklif, elektrikli araçlara olan ilgiyi artırırken, Citroën'in bu segmentteki güçlü konumunu da pekiştiriyor.

Hafif Ticari Araçlarda Büyüme ve Kredi Avantajları

Citroën, hafif ticari araç segmentinde de 2023 yılında gösterdiği etkileyici satış performansıyla dikkat çekiyor. Marka, bu başarısını avantajlı kredi seçenekleriyle taçlandırıyor. Berlingo Kombi ve Berlingo Van modelleri, pratiklik ve modülerlikleriyle ön plana çıkarken, uygun kredi imkanlarıyla yeni sahiplerini bekliyor.

Citroën'in Konfor ve Tasarım Harikası Modelleri

Citroën, konfor ve tasarımı ön planda tutan modelleriyle otomobil severlerin beğenisini kazanıyor. C3, C3 Aircross, C4, ve C5 Aircross modelleri, sıfır ve düşük faizli kredi seçenekleriyle birlikte sunuluyor. Bu modeller, üstün sürüş konforu, dikkat çekici tasarımları ve yüksek teknoloji özellikleriyle öne çıkıyor.

Citroën'den Yenilikçi Ulaşım Çözümleri

1919 yılından bu yana otomobil sektöründe yenilikçi çözümler sunan Citroën, müşteri deneyimini dinginlik ve huzur ile birleştiriyor. Elektrikli, hibrit ve içten yanmalı motor seçenekleriyle geniş bir model yelpazesi sunan Citroën, hem bireysel hem de profesyonel müşterilerine hitap ediyor.

Citroën'in Küresel Ağı

Dünya genelinde 101 ülkede faaliyet gösteren Citroën, 6.200'den fazla yetkili satıcı ve servis noktasıyla müşterilerine kesintisiz hizmet sunuyor. Markanın global ağı, satış sonrası hizmetlerde de müşterilerine yüksek standartlarda hizmet verilmesini sağlıyor.