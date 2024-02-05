Karadeniz'in dev yırtıcıları kış uykusuna direniyor

Karadeniz'in Uyuyamayan Devleri

Karadeniz Bölgesi, her yıl kış mevsiminde doğanın sessizliğe büründüğü, hayvanların kış uykusuna yattığı bir döneme tanıklık eder. Ancak bu yıl, bölgenin besin zincirinin zirvesinde yer alan ve genellikle kış aylarında üç ay süreyle kış uykusuna yatan dev yırtıcılar, alışılagelmiş düzenlerini bozdu. Erkeklerinin ağırlığı bir tona kadar ulaşabilen bu dev yırtıcılar, kış uykusuna yatmamakta direniyor.

Beklenen Kar Yağışı Gelmedi, Ayılar Uyumadı

Karadeniz illerinde, şubat ayına rağmen beklenen kar yağışının gerçekleşmemesi, ayıların kış uykusuna yatmamasına neden oldu. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, yaban hayatını da olumsuz yönde etkiliyor. Kış uykusuna geçemeyen ayılar, doğada yiyecek arayışına devam ediyor ve bu durum, dron kamerasıyla kayıt altına alındı.

Dron Kamerasıyla Kaydedilen Renkli Görüntüler

Bölgenin ormanlık ve insan gözünden uzak kısımlarında, ayıların kış uykusuna yatmayıp doğada dolaştığı ve yiyecek aradığı anlar, dron kamerasıyla kaydedildi. Bu renkli görüntülerde, ayıların etrafta gezindiği ve yiyecek aradığı anlar dikkat çekiyor.

Doğa Fotoğrafçısının Şaşkınlığı

Yaklaşık on yıldır doğa fotoğrafçılığı ve yaban hayvanlarının fotoğraf çekimleriyle uğraşan Murat Em, ormanlık alanda çekim yaparken bir ayıyla karşılaştığını ve bu durumun kendisini çok şaşırttığını belirtiyor. Em, "Bu mevsimde ayının dolaşması açıkçası beni çok şaşırttı. Bölgemizde son iki yıldır hayvan popülasyonunda bir artış gözlemliyoruz" diyor

Doğanın Dengesi ve Beklenmedik Değişimler

Karadeniz Bölgesi'nin bioçeşitlilik ve zengin vahşi yaşam ekosistemi, bu yıl yaşanan beklenmedik bir olayla gündeme geldi. Kış uykusuna yatması beklenen dev yırtıcıların, bu doğal döngüyü takip etmemesi, iklim değişikliklerinin yaban hayatı üzerindeki etkilerini bir kez daha gözler önüne seriyor. Bu durum, doğa severler ve bilim insanları için hem şaşkınlık yaratan hem de üzerinde düşünülmesi gereken bir konu haline geldi.