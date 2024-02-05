Astrolog Öner Döşer 5 – 11 Şubat 2024 haftası yorumları.. Haftaya bakışta bu hafta..

5 Şubat 2024 Pazartesi Astroloji Yorumu

Bu Pazartesi, Ay'ın Yay burcundaki ilerleyişi boyunca, günün büyük bir kısmında Ay ile Güneş arasındaki pozitif ve destekleyici 60 derecelik açı aktif olacak.

Bu durum, girişimlerimize destek bulmamıza olanak tanıyabilir. Aynı gün, Merkür ve Plüton'un kavuşumu tamamlanacak; bu da iletişim ve yazışmalarımızda etki yaratmak için mükemmel bir fırsat sunuyor.

Hayatımızda önemli değişiklikler yapma ve geleceği şekillendirme kararları almak için ideal bir zaman olabilir.

Ancak, bu değişikliklerin öncelikle zihniyetimizde ve olaylara bakış açımızda başlaması gerektiğini unutmamalıyız!

Güneş'in, kişisel ifade ve özgüveni simgelediği ve Kiron ile uyumlu açı yaptığı bu özel günde, başkalarına destek olabilir ve kendilerini ifade etme konusunda onlara güven kazandırabiliriz.

Diğer yandan, Venüs'ün Kiron ile zorlu açısı ilişkilerde anlaşmazlıklara yol açabilir; bu nedenle, durumu zorlamaktan kaçınmak en doğrusu olacaktır.

Ay ve Kiron arasındaki uyumlu üçgen açısı, öğle saatlerinde sağlık ve iyileşme konularında yeni başlangıçlar için uygun koşullar sunuyor.

6 Şubat 2024 Salı Astroloji Yorumu

Salı günü boyunca Yay burcundaki Ay'ın ilerlemesiyle, özellikle sabah saatlerinde Ay ve Neptün arasındaki kare açının getirdiği dikkat dağınıklığı ve unutkanlık gibi etkiler altında olacağız; bu durumun farkında olmakta fayda var!

Sabah 08:06'dan öğleden sonra 15:08'e kadar Ay'ın açısız (boşluk) hareket etmesi nedeniyle, girişimlerimizin sonuçsuz kalabileceği veya beklenen haberlerin gelmeme ihtimali yüksek.

Ancak, 15:08 itibarıyla Ay'ın Oğlak burcuna geçişi ile birlikte, günün geri kalanında Venüs'ün Ay Düğümleri ile oluşturduğu zorlayıcı açılar ilişkilerde bazı zorluklara işaret edebilir.

Gece saatlerinde ise Güneş'in Ay Düğümleri ile uyumlu açıları, daha pozitif ve destekleyici bir atmosferin önünü açıyor; manevi açıdan bereketli bir döneme giriyoruz.

Bu özel günde, Miraç Kandilimizin herkese mübarek olmasını diliyoruz.

7 Şubat 2024 Çarşamba Astroloji Yorumu

Çarşamba günü, Ay'ın Oğlak burcunda seyri süresince, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Ay'ın Satürn ve Jüpiter ile uyumlu açıları, kararlı ve amaç odaklı bir ilerleme sağlamamıza yardımcı oluyor.

Gün içerisinde Ay ve Kiron arasındaki zorlayıcı kare açı, özellikle sağlıkla ilgili konularda ekstra dikkatli olmamız gerektiğine işaret ediyor.

Akşam saatlerinde, Ay'ın Venüs ve Uranüs ile oluşturduğu uyumlu üçgen açı, ilişkilerde olumlu gelişmelere zemin hazırlıyor ve bu süreci en iyi şekilde değerlendirmek için bir fırsat sunuyor.

Bu zaman dilimi, aynı zamanda kişisel bakım, ev dekorasyonu, moda ve alışveriş gibi Venüs'ün yönetimindeki aktiviteler için de uygun bir zaman olarak öne çıkıyor.

Sanatsal faaliyetlerde bulunmak veya estetik beğenilerinizi ön plana çıkaran işler yapmak için ideal bir gün olabilir.

8 Şubat 2024 Perşembe Astroloji Yorumu

Perşembe günü, Ay'ın Oğlak burcundaki seyahati devam ederken, Mars ve Neptün arasındaki uyumlu etkileşim, sabah saatlerini spiritüel uygulamalara, meditasyon ve enerji çalışmalarına ayırmak için mükemmel bir fırsat sunuyor.

Bu dönemde Ay'ın da bu pozitif etkileşimi güçlendireceğini göreceğiz. Ancak, Ay ile Mars arasındaki kavuşumun harekete geçirici fakat aynı zamanda agresif enerjilere yol açabileceğini unutmamalıyız.

Bu yüzden, aceleci davranışlardan ve potansiyel tartışmalardan kaçınmak bu zaman diliminde önem taşır.

Güneş ve Uranüs arasındaki kare açı, gün boyu sürprizlere ve beklenmedik olaylara açık olmamız gerektiği konusunda bizi uyarır; bu, özellikle doğal afetler açısından dikkatli olunması gereken bir dönemi işaret ediyor.

Önemli kararlar, toplantılar veya başvurular için bu günü tercih etmemek daha iyi olacaktır. Otorite figürleriyle ilişkilerde gerilim ve isyan ruhu hissedilebilir, bu da stresli etkileşimlere yol açabilir.

Dünya genelinde protestoların artması ve sosyal gerginliklerin yükselmesi muhtemeldir.

Günün ikinci yarısında, Ay'ın uzun bir boşluk döneminden sonra Kova burcuna geçişiyle birlikte, gece saatlerinde Ay ve Plüton'un kavuşumu dönüştürücü ve gergin bir atmosfer yaratabilir.

Bu, Ay'ın Merkür ile kavuşumuyla birleştiğinde, düşüncelerimizde ve yaklaşımlarımızda radikal değişiklikler yapma eğiliminde olacağımız bir zamanı işaret ediyor.

Bu dönemde, yeni fikirler ve yaklaşımlar üzerine yoğunlaşmak için benzersiz bir fırsat sunulmuş oluyor.

9 Şubat 2024 Cuma Astroloji Yorumu

Cuma günü, Ay Kova burcunun yenilikçi enerjisi altında ilerleyecek.

Günün erken saatlerinde, Ay ve Jüpiter arasındaki kare açı, abartı eğilimlerimizi ve aşırıya kaçma riskimizi artırıyor; enerjimiz tavan yapmış durumda.

Akşam saatlerinde etkinleşecek Ay-Kiron sextile (altmışlık) açısı, şifa ve iyileşme enerjilerini harekete geçiriyor, sağlık konularında pozitif etkiler sunuyor.

Ancak, gece saatlerinde Ay'ın Uranüs ile karesi, beklenmedik ve keskin değişikliklere açık bir ortam oluşturuyor; bu dönemde uyanık ve hazırlıklı olmamız gerekiyor.

Gece yarısı yakınlarında meydana gelecek yeniay, astrolojik açıdan doğal afetlerin tetiklenebileceğine işaret ediyor, bu nedenle dikkatli olunmalı.

10 Şubat 2024 Cumartesi Astroloji Yorumu

Cumartesi günü, Ay'ın Kova burcundaki seyrine tanıklık edeceğiz. Gece 01:59'da, Kova'nın 20. derecesinde meydana gelen yeniay, riskler barındırsa da, zihinsel, bilimsel ve entelektüel girişimler için oldukça uygun bir ortam sunuyor.

Bu gün, Merkür ve Jüpiter arasındaki kare açının da etkisi altında, fikir alışverişlerinin ve görüşmelerin yoğunlaşacağı bir gün olabilir.

Özellikle, Uranüs'ün dik açısında gerçekleşen bu isyankâr Kova yeniayı, görüş ayrılıkları ve anlaşmazlıklarla dolu tartışmalara zemin hazırlayabilir.

Ticaret, alışveriş ve seyahatlerde karşılaşılabilecek zorluklar da günün gündem maddeleri arasında yer alabilir.

Bununla birlikte, entelektüel faaliyetler için son derece uyarıcı ve yaratıcılığı tetikleyici bir zaman diliminde olduğumuzu söyleyebiliriz.

Bu dönem, fikirlerin bolluğu ve yaratıcı enerjinin artışıyla karakterize edilir. Ay, 01:59'dan 16:42'ye kadar etkisiz bir boşlukta ilerleyecek ve ardından Balık burcuna geçiş yapacak.

Gece saatlerinde, Ay'ın Satürn ile kavuşumu baskı hissini artırabilir ve kısıtlamalarla karşılaşabileceğimizi hissettirebilir.

11 Şubat 2024 Pazar Astroloji Yorumu

Pazar günü, Ay'ın Balık burcundaki hareketiyle başlıyoruz. Ay ve Satürn'ün erken saatlerdeki kavuşumu, günün başlangıcını biraz melankolik bir atmosferle karşılamamıza neden olabilir.

Ancak, Ay ve Jüpiter arasındaki olumlu açı, sabah saatlerinde bu ağır enerjinin dağılmasına yardımcı oluyor, böylece ruh halimizde bir iyileşme hissedebiliriz.

Günün devamında, Ay ve Uranüs arasındaki uyumlu etkileşim, özgürlük hissimizi artırarak yeniliklere ve değişimlere karşı daha açık hale gelmemizi sağlayabilir.

Bu dönüşümle, gün boyunca enerjimizde olumlu bir değişim gözlemleyebilir ve yenilikçi fikirlere kapımızı aralayabiliriz.