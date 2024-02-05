- Asayiş

Evinde ölü bulunan yalnız adam!

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Muslu beldesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yalnız yaşayan bir adamın, evinde cansız bedeni bulundu. 52 yaşındaki Davut Aslan'ın ölümü, yakınlarının haber alamaması üzerine ortaya çıktı.

İhlas Haber Ajansı
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Evinde ölü bulunan yalnız adam! mask
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Acı Haber Yakınlarından Geldi

Davut Aslan'dan günlerdir haber alamayan yakınları, endişelerinin artması üzerine durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine hızla ulaşan jandarma ve sağlık ekipleri, Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili detaylı inceleme başlatılırken, Aslan'ın cansız bedeni adli tıp incelemesi için hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma Ekiplerinden Titiz İnceleme

Olayın ardından bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını ve tanık ifadelerini inceleyerek olayın nasıl gerçekleştiğine dair ipuçları aradı.

05 Şub 2024 - 10:54 Zonguldak- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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