Evinde ölü bulunan yalnız adam!

Acı Haber Yakınlarından Geldi

Davut Aslan'dan günlerdir haber alamayan yakınları, endişelerinin artması üzerine durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine hızla ulaşan jandarma ve sağlık ekipleri, Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili detaylı inceleme başlatılırken, Aslan'ın cansız bedeni adli tıp incelemesi için hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma Ekiplerinden Titiz İnceleme

Olayın ardından bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını ve tanık ifadelerini inceleyerek olayın nasıl gerçekleştiğine dair ipuçları aradı.