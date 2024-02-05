Orhan Gencebay'dan seçim müziği dokunuşu

Şarkıda İstanbul Aşkı

Gencebay'ın bestesi, İstanbul'un tarihi dokusuna ve eşsiz güzelliklerine yapılan vurgularla dikkat çekiyor. Şarkı sözlerinde, seçim sloganı olarak belirlenen "Sadece İstanbul" teması işleniyor, şehrin kültürel ve tarihi değerlerine olan sevgi ve bağlılık ön plana çıkarılıyor.

Klipten Samimi Görüntüler

Şarkının klibinde, Murat Kurum'un İstanbul'un farklı köşelerinde vatandaşlarla kurduğu samimi ilişkiler ve şehrin büyüleyici manzaraları yer alıyor. Bu görüntüler, şarkının mesajını güçlendirerek İstanbul'a olan aşkı ve bağlılığı gözler önüne seriyor.

Sosyal Medyada Teşekkür Mesajı

Murat Kurum, Gencebay'ın bu özel eserini sosyal medya hesapları üzerinden "İstanbul’umuzun eşsiz güzelliğini anlatan Orhan Gencebay’ın şarkısını dinlediniz mi? Teşekkürler Orhan Baba" ifadeleriyle paylaştı. Bu paylaşım, hem şarkının duyurulması hem de İstanbul'a olan sevginin ifadesi olarak önem taşıyor.

Orhan Gencebay'ın Murat Kurum için bestelediği seçim şarkısı, İstanbul'un tarihi ve kültürel zenginliklerine olan vurgusuyla seçim kampanyasına farklı bir boyut getiriyor. Bu özel eser, hem sanatın siyasetle buluştuğu nadir anlardan biri olarak kayıtlara geçiyor hem de İstanbul'a olan sevgi ve bağlılığın güçlü bir ifadesi oluyor. Gencebay'ın bestesi ve Kurum'un teşekkür mesajı, İstanbul'un kalbinde yankılanan bir melodi olarak hafızalarda yer ediniyor.