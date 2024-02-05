Kahramanmaraş Ekinözü kaymakamı Mesut Coşkun ölü bulundu

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde görev yapan Kaymakam Mesut Coşkun, evinde ölü bulundu. Sabah saatlerinde kendisini makama götürmek için evine gelen ancak kendisine ulaşamayan şoförü, polise haber verdi. Polis, sağlık ekipleri ile birlikte eve girdiğinde Kaymakam Coşkun'u kafasından vurulmuş halde buldu. Coşkun'un cenazesi morga kaldırılırken, polis konuya ilişkin inceleme başlattı.