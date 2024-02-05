Çocuklar sinema etkinliğiyle eğlendi!

Gülüçlü Çocuklar Sinema Keyfi
Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, beldenin sevimli çocuklarına karne hediyesi olarak muhteşem bir sinema etkinliği düzenledi. Çocuklar, sevdikleri çizgi film kahramanlarıyla unutulmaz bir gün geçirdiler.
Eğlenceli Gün
Etkinlik sırasında Gülüç Belediyesi, çocukları pamuk şekeri, patlamış mısır ve uçan balonlarla şımarttı. Çocuklar, çizgi film kahramanlarının maskotları eşliğinde müziğin ritmine kendilerini kaptırarak dans etti. Ardından aileleriyle birlikte büyülü dünyaları izlemek için sinemaya geçtiler.
Başkan Demirtaş'tan Teşekkür
Başkan Demirtaş, etkinlikte yaptığı konuşmada çocuklara duyduğu sevgiyi ve desteklerini dile getirdi. "Çocukları sevmek, onların yanında olmak her zaman önceliğimizdir" dedi. Başkan, ailelere de çocuklarını iyi birer vatandaş olarak yetiştirdikleri için teşekkür etti.
Eğlenceye Devam
Başkan Demirtaş, geleceğin liderlerini yetiştiren anne ve babaları tebrik ederken, çocuklara bolca eğlence sözü verdi. Pamuk şekeri, patlamış mısır ve uçan balonlarla dolu bir günün ardından, çocuklar masal kahramanları ve çizgi film karakterleriyle oyunlar oynayarak enerjilerini attılar.
Teşekkürler Başkan Demirtaş
Etkinlik sonunda aileler ve çocuklar Başkan Demirtaş ile hatıra fotoğrafları çektirip, düzenlenen etkinlik için teşekkür ettiler. Başkan Demirtaş'ın çocuklara ve ailelere verdiği unutulmaz gün, herkesin yüzünde gülümsemelere neden oldu.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.