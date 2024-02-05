D100 karayolunda araç asılı kaldı

Kaza Anı: Direksiyon Hakimiyeti Kaybıyla Başladı

Tosya ilçesi D100 Karayolu Samsun yönünde, F.K. yönetimindeki 60 AAF 294 plakalı otomobil, sürücünün aniden direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç, yaklaşık 90 metre sürüklenerek refüjdeki iki bariyer arasına asılı kalarak tehlikeli bir şekilde durdu. Bu beklenmedik ve şaşırtıcı kaza, yol güvenliği konusunda ciddi soru işaretleri uyandırdı.

Hızlı Müdahale: İki Yaralıya Acil Yardım

Kazanın hemen ardından çevredeki vatandaşların hızlıca ihbarda bulunmasıyla olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralanan sürücü F.K. (41) ve araçtaki yolcu Z.K. (12) 'ye ilk müdahaleyi yaparak Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazanın Ardından: Soruşturma Başlatıldı

Kaza ile ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı. Yetkililer, kazanın nedenlerini ve sorumlulukları detaylı bir şekilde araştırarak, benzer trajedilerin önlenmesi için gerekli önlemlerin alınmasını hedefliyor. Bu olay, yol güvenliğinin her zaman öncelikli olduğunu ve sürücülerin direksiyon başında maksimum dikkati göstermeleri gerektiğini bir kez daha hatırlattı.