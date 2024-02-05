Astrolog Hande Kazanova ile 5 – 11 Şubat 2024 Haftalık Burç Yorumları

5 – 11 Şubat 2024 haftası, Hande Kazanova'nın derin astrolojik analizlerle dolu, her biri Zodiac'ın 12 burcuna özel hazırlanmış yorumlarıyla sizleri bekliyor! Bu hafta, aşk, iş ve sağlık gibi hayatınızın önemli alanlarında ne gibi enerjilerin etkili olacağını merak ediyorsanız, Kazanova'nın bilgileri ışığında evrenin size hangi mesajları gönderdiğini keşfedin.

Her bir burcun kendine has enerjisi, bu hafta nasıl bir yön alacak? Aşk hayatınızda hangi fırsatlar kapınızı çalacak, iş ve kariyerinizde hangi önemli gelişmeler bekleniyor, sağlığınızla ilgili dikkat etmeniz gerekenler neler? Kazanova'nın kapsamlı ve benzersiz yorumlarıyla, bu soruların yanıtlarını bulun.

KOÇ BURCU

Bu hafta, Koç burcu ve yükselen Koçlar için, uzak diyarlardan gelecek önemli haberlerle ve dış dünyaya açılma arzusuyla başlıyor.

Kariyerinizde önemli dönüm noktalarına ve beklenen haberlere hazır olun. Pazartesi gününden itibaren Merkür'ün Kova burcuna geçişi, sosyal çevreniz ve arkadaşlarınızla ilişkilerinizde bilgi akışının hızlanmasına yol açacak.

İş birlikleri ve ortaklıklar gündeminizi şekillendirecek; davetler ve etkinlikler öne çıkacak. Merkür ve Plüton'un kavuşumu, bazı ikna edici konuşmalar yapmanız gerektiğini gösteriyor, ancak obsesif davranışlardan kaçının.

Ayrıca, beklenmeyen mali durumlar ve olaylara da açık olun.

Cumartesi günü, Kova burcunda gerçekleşecek Yeni Ay, çevrenizde değişiklikler yapma, yeni bir işe başlama veya işle ilgili önemli kararlar alma zamanı olacak.

Ancak, bu Yeni Ay sırasında beklenmedik durumlar ve koşullarla karşılaşabilirsiniz.

Planlarınız beklediğiniz gibi gitmeyebilir; bu durumda esnek olmak ve "Her şerde bir hayır vardır" diyerek yolunuzu değiştirmek sizi rahatlatacaktır.

Perşembe günü, üstlerinizden alacağınız destekler ön plana çıkabilir. Bu dönemde, özellikle geleceğinizi ve finansal durumunuzu etkileyebilecek, arkadaşlarınızın da dahil olduğu konularda, gerçekleştiremeyeceğiniz sözlerden kaçının.

Hafta başında sevdiklerinizle ilişkilerinizde yaşanabilecek dengesizliklere rağmen, hafta sonuna doğru durum düzelecek ve ilişkileriniz sağlam bir zeminde ilerleyecek.

Bu hafta, Boğa burcu ve yükselen Boğalar için maddi konular ön planda olacak. Borç ödemeleri, seyahat planları veya banka işlemleri gibi konulara daha fazla odaklanabilirsiniz.

Eğer bu tür meselelerle ilgilenmiyorsanız, farklı filmler veya kitaplar aracılığıyla hayal gücünüzü genişletme fırsatı bulabilir, kendinizi şanslı ve iyimser hissedebilirsiniz.

Haftanın ilerleyen günlerinde, Merkür'ün Kova burcuna geçişi ile kariyerinize ve profesyonel adımlarınıza daha çok önem vereceksiniz.

Yöneticilerinizle veya iş arkadaşlarınızla yapıcı diyaloglar kurma şansınız artarken, birden fazla projede yer alıyorsanız, bu işleri düzenlemek için arkadaşlarınızdan yardım alabilirsiniz.

Önümüzdeki on beş gün boyunca, iş hayatınızdaki konuşmalarınız, eylemleriniz ve tutumunuzla öne çıkabilirsiniz.

Merkür ve Plüton arasındaki kavuşum, iş ortamınızda bazı konuların zihninizde daha fazla yer edinmesine neden olabilir.

Aile ilişkilerinizde manipülatif eğilimler fark edebilir, ailenizle olan dinamiklerde yönlendirici olabilirsiniz.

Haftanın sonuna doğru, Cumartesi günü gerçekleşecek Yeni Ay, kariyer ve aile yaşamınızda önemli gelişmeleri hızlandıracak.

Ancak, bu değişiklikler beklediğiniz gibi kolay olmayabilir. Yeni Ay öncesinde yaşanan olaylar, sürpriz kararlar almanıza yol açabilir.

Ancak, hızlıca radikal kararlar almadan önce durumu değerlendirmeniz önemli. Sizi daha az tanıyan kişilerden, uzak akrabalardan veya eşinizin ailesinden beklenmedik destekler alabilirsiniz.

Bu dönemde, yeni tanıştığınız kişilerin geleceğiniz üzerinde olumlu etkileri olabileceğini göreceksiniz.

İKİZLER BURCU

Bu hafta, ikili ilişkileriniz ve önemli kararlar ön plana çıkıyor. Özellikle aşk hayatınızda yapacağınız planlar ve aldığınız kararlar haftanızı şekillendirecek.

Yalnız kalmaktan kaçınarak, sosyal ilişkilerinize daha fazla zaman ayırmak isteyeceksiniz. Pazartesi günü, Merkür'ün Kova burcuna geçişiyle birlikte seyahatlerinizde bir artış yaşayabilir ve bu seyahatlerden büyük zevk alabilirsiniz.

5 Şubat'tan itibaren, eğitim ve öğrenim alanlarında kendinizi geliştirmeye, yeni diller öğrenmeye ya da sosyoloji, psikoloji, astroloji gibi ilgi alanlarınızda kendinizi ifade etmeye daha fazla odaklanacaksınız.

Sosyal medyayı aktif kullanıyorsanız, benzersiz bakış açınızla insanları etkileyecek ve onlara ilham vereceksiniz.

Eğitim ve seyahatle ilgili aklınızda sorular olabilir; bu konularda daha fazla yetkinlik kazanma arzusu içindesiniz.

Bu dönemde, eğitim, yurtdışı ilişkiler, ticari girişimler ve hukuki işler alanında atılacak adımlar ve yapılacak planlar için Cumartesi günü gerçekleşecek Kova burcundaki Yeni Ay'ı değerlendirmek sizin için avantajlı olacak.

Yeni Ay'dan birkaç gün önce beklenmedik olaylar yaşanabilir; bir proje sonuçlanabilir, hukuki bir mesele çözülebilir ya da ticari bir girişimde sürpriz gelişmeler yaşanabilir.

Bu tür sürprizler karşısında yeni kararlar almanız gerekebilir, ancak bu değişiklikler yeni fırsatlar sunabilir.

Planlarınız beklediğiniz gibi gitmese bile, esnek olup akışa bırakmak sizi istediğiniz sonuçlara ulaştırabilir.

Ayrıca, sosyal çevrenizden ve arkadaşlarınızdan beklenmedik destekler alabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU

Yengeç ve Yükselen Yengeç burçları, haftaya çalışma hayatınız, günlük yaşamın temposu ve sağlık durumunuzla ilgili konulara odaklanarak giriyorsunuz.

Özellikle kalça, bacak ağrıları ve yürüyüş kaynaklı bacakların alt kısımlarında meydana gelebilecek rahatsızlıklara karşı dikkatli olmanız önerilir.

Ayrıca, karaciğer yağlanması gibi sağlık sorunlarıyla karşılaşma riskiniz artabilir. Merkür'ün Pazartesi günü Kova burcuna geçişiyle birlikte, maddi konularda çözüm odaklı düşünme yeteneğinizin arttığını fark edeceksiniz.

Bu dönemde borç alıp verme veya kefil olma gibi finansal planlarınız varsa, bu konuları tartışmak için doğru kişilerle bir araya gelebileceksiniz.

Bu hafta almak istediğiniz kararlar için Cumartesi günü Kova burcunda meydana gelecek Yeni Ay'ı beklemeniz daha yararlı olacaktır.

Arkadaşlık ilişkilerinizde önemli değişiklikler mevcut ve bu değişiklikler finansal gelirleriniz üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir.

Arkadaşlarınızın kişisel, ailevi veya kariyerle ilgili sorunları sizin üzerinizde de etkili olabilir. Arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde bu etkileri açıkça gözlemleyebilirsiniz.

Eğer arkadaşlarınızla birlikte mali işler yapıyorsanız, beklenmedik durumlara karşı dikkatli olun. Tahmin edemeyeceğiniz bazı olaylar, arkadaşlarınız aracılığıyla sizin hayatınıza da sızabilir.

Bu durum ve olaylarla başa çıkabilme yeteneğiniz, beklenmedik durumlar karşısında rotanızı değiştirebilmeniz önem taşıyacak.

Yeni Ay ile birlikte, sonraki 15 gün boyunca finansal konular ve yaşamınızı etkileyebilecek önemli adımları atabilirsiniz.

Eğer birkaç gün öncesinde bazı kapılar kapandıysa, yönünüz değiştiyse veya bir değişime zorlanıyorsanız, buna direnç göstermeyin.

Partneriniz, her durumda sizin yanınızda olacak ve sizi destekleyecektir. Eğer partneriniz mali konularda bir zorluk yaşıyorsa, ona verdiğiniz tepkiler önem taşıyacak.

Partneriniz her koşulda sizin yanınızda olduğunda, onun mali zorluklar yaşadığı zamanlarda desteğinizi esirgemeyin.

ASLAN BURCU

Bu hafta, Aslan ve yükselen Aslan burçları için adeta bir eğlence rüzgarı esiyor. Kendinizi sanatsal faaliyetlere, çocuklarınızla keyifli vakitlere ya da aşk ve flört gibi konulara daha fazla açık bulacaksınız.

Her ne arzuluyorsanız, bu hafta peşinden gitmek için mükemmel zaman. Merkür'ün Pazartesi günü Kova burcuna geçişi ile özel yaşamınızı ve kişisel özgürlüklerinizi partnerinizle daha fazla paylaşacağınız bir döneme giriyorsunuz.

İlişkinizdeki sorunlara pratik çözümler bulma şansı elde edeceksiniz.

Bu hafta, ortaklık ve gelecek planları yapma konusunda da oldukça şanslısınız. Ancak, bu adımları atmak için Cumartesi günü Kova burcunda meydana gelecek Yeni Ay’ı ve sonrasını beklemek daha iyi sonuçlar doğurabilir.

Yeni Ay ile birlikte yaşamınızda bazı yön değişiklikleri ve 8 Şubat civarında beklenmediğiniz olaylarla karşılaşabilirsiniz.

Partnerinizin yaşamındaki zorluklar ve ailevi sorunlar ilişkinize yansıyabilir, ancak bu dönemi doğru yönetirseniz, değişimlere uyum sağlayarak güzel gelişmelerle karşılaşabilirsiniz.

Eğer taşınmayı düşünüyor ya da bir anlaşma imzalamayı planlıyorsanız, beklenmedik durumlara karşı hazırlıklı olun.

Aynı zamanda, takıntılarınızı partnerinizle paylaşma ihtiyacı hissedebilirsiniz; bunu yaparken dikkatli olmak ve manipülatif olmamak ilişkiniz için faydalı olacaktır.

İş hayatınızda ise, çalışma arkadaşlarınızdan güçlü destekler alacak, onların her koşulda sizin yanınızda olduklarını hissedeceksiniz.

Bu hafta, hem kişisel hem de profesyonel alanda önemli adımlar atarken, yeniliklere açık olmanız ve esnek davranmanız önem taşıyor.

BAŞAK BURCU

Bu hafta, Başak ve yükselen Başak burçları için ev ve aile hayatında özgürlük arayışı ön planda olacak. İç dünyanıza yönelik ve kendinize ayıracağınız zaman, haftanızın daha verimli geçmesini sağlayacak.

Pazartesi günü, Merkür'ün Kova burcuna geçişiyle birlikte iş ve günlük yaşam ritminizde önemli değişiklikler meydana gelebilir.

Sağlık kontrolü yapmak, beslenme düzeninizi gözden geçirmek gibi konularda önümüzdeki iki hafta içinde önemli adımlar atabilirsiniz.

Merkür, çalışma hayatınızda ve günlük düzeninizde yeniliklere ve çözümlere kapı aralayacak. Yenilikçi fikirler ve teknolojiyi iş ve sağlık rutininize dahil etmek için Merkür'ün Kova burcundaki hareketi fırsatlar sunabilir.

Ancak, iş ve sağlıkla ilgili önemli kararlar alacaksanız, Kova'daki Yeni Ay'ın enerjisinden faydalanmak için Cumartesi gününü beklemek daha uygun olabilir.

Beklenmedik durumlar ve değişikliklerle karşılaşabilirsiniz, ancak bu, yeni başlangıçlar için kapıların açılmasına da yol açabilir.

Yeni Ay'dan birkaç gün önce, işinizle veya sağlığınızla ilgili sürpriz bir durumla karşılaşabilirsiniz, ancak bu durum, hızlı gelişen yeni fırsatların belirmesine neden olabilir.

Aşk hayatınız bu dönemde çok canlı ve keyifli geçecek; ekonomik durumunuz ve planlarınızda olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Eğer hayatınızda biri yoksa, bu dönemde yeni biriyle tanışma ihtimaliniz oldukça yüksek.

TERAZİ BURCU

Terazi ve yükselen Terazi burçları için iletişim odaklı bir hafta başlıyor. Yakın çevrenizle yapılacak önemli görüşmeler ve planlar gündemde, ancak bu planlar uzun vadeli değil, kısa vadeli olacak.

Aile içi ve yakın çevre iletişimi bu dönemde güçleniyor. Pazartesi günü, Merkür'ün Kova burcuna geçmesiyle aşk hayatınız ön plana çıkıyor; sevgi dolu konuşmalar, duygusal yatırımlar ve hobi aktiviteleri hayatınıza renk katacak.

Sinema, tiyatro gibi kültürel aktivitelere katılmak, çocuklarınızla veya sevdiklerinizle kaliteli zaman geçirmek ruh halinizi iyileştirecek ve günlük yaşamınızda olumlu sonuçlar elde etmenize yardımcı olacak.

Aşk hayatınızda önemli kararlar almanız gerekiyorsa, bu kararları Cumartesi günü gerçekleşecek Yeni Ay sonrasında almak daha uygun olabilir.

Ancak, Yeni Ay'a yakın günlerde ve Yeni Ay sırasında, Güneş ve Uranüs arasındaki zorlu açı nedeniyle beklenmedik olaylarla karşılaşabilirsiniz.

Mevcut ilişkinizde veya yeni bir tanışıklıkta beklenmedik durumlar aşk hayatınızı etkileyebilir. Çocuklarınızın hayatında meydana gelebilecek sürpriz olaylar, ilişkinizde ve onların yaşamında zorluklara yol açabilir.

Spekülatif işler veya yatırımlar söz konusuysa, bu dönemde zorluklarla karşılaşabilir veya beklediğiniz sonuçları alamayabilirsiniz.

Bu dönemde, zorlayıcı koşullara karşı direnmek yerine değişime açık olmanız tavsiye edilir.

Aşk hayatınız, çocuklarla ilişkileriniz, hobileriniz ve geleceğe dair planlarınız bu Yeni Ay'ın önemli konuları arasında yer alıyor. Ailenizden alacağınız destek, bu süreçte moralinizi yükseltecek.

AKREP BURCU

Akrep ve yükselen Akrepler için hafta, finansal durumlarına odaklanmakla başlıyor. Gelirlerinizi yönetme, seyahat planları için bütçe yapma ya da mali konularda önemli adımlar atma ihtiyacı hissedebilirsiniz.

Pazartesi günü, Merkür'ün Kova burcuna geçmesiyle ev, aile ve yaşam alanlarınızda önemli gelişmeler yaşanabilir.

Aile üyeleriyle bir araya gelip, evle ilgili konuları tartışmak, problemleri çözmek ya da yer değiştirmeyi düşünüyorsanız, bu planlarınızı gözden geçirmek için iyi bir zaman olabilir.

Merkür ve Plüton'un kavuşumu, evinizde veya aile ilişkilerinizde bazı takıntılı düşüncelere yol açabilir. Aile içinde güç mücadeleleri yaşanabilir veya kararlarınızla ilgili baskı hissedebilirsiniz.

Ev, aile veya taşınma gibi önemli kararlar almanız gerekiyorsa, bu kararları Cumartesi günü meydana gelecek Yeni Ay sonrasında almak daha yerinde olacaktır.

Ancak, Yeni Ay Uranüs ile zor bir açı oluşturacağı için beklenmedik olaylarla karşılaşabilirsiniz. Evinizle veya özel hayatınızla ilgili planlarınız varsa, bu planlara partnerinizin yaşayabileceği zorluklar engel olabilir.

2018'den bu yana Uranüs'ün karşıt burcunuzda olması nedeniyle, değişimlere direnç gösterme eğiliminde olsanız da, bu dönemde esnek olmanın önemini anlamış olmanız gerekiyor.

Eğer hala direniyorsanız, bu Yeni Ay önemli dersler sunabilir. İnatçılıktan kaçınarak, özellikle ev ve aile hayatınıza etki edecek beklenmedik durumlar karşısında esnek olmayı unutmayın.

Bu dönemde, iletişiminizin güçlü olduğu ve yakın çevrenizden destek alabileceğiniz bir zaman. Bu nedenle, önemli kararlarınızda yakınlarınıza danışmak faydalı olabilir.

Yay ve yükselen Yay burçları, bu hafta kişisel hedeflerinize ve arzularınıza yönelik yoğun bir odaklanma ile başlıyorsunuz.

Potansiyel dolu bir hafta sizleri bekliyor ve beklenmedik haberler planlarınızı aniden değiştirebilir. Bu dönemde, sosyal ve enerjik etkiler altında olacaksınız.

Pazartesi günü Merkür'ün Kova burcuna geçişi ile iletişim alanlarınız canlanacak; yakın çevrenizle olan ilişkileriniz daha da önem kazanacak.

Sosyal medya kullanımı, yaratıcı fikirlerinizin öne çıkması için mükemmel bir fırsat sunabilir. Pazarlama, reklam, satış ve dijital platformlarda etkinliğinizi artırmak için ideal bir zaman.

Ancak, takıntılı ve obsesif davranışlara karşı dikkatli olmanız gerekebilir; bazı korkular ve endişeler bu süreçte sizi etkileyebilir.

Cumartesi günü gerçekleşecek Yeni Ay, iletişimle ilgili işlerinizde ve yakın çevre planlamalarınızda önemli kararlar almak için uygun bir zaman olabilir.

Ancak, bu Yeni Ay sırasında beklenmedik olaylarla karşılaşabilirsiniz. Yakın çevrenizden birisinin yaşayacağı zorluklar, sizin planlarınızı da etkileyebilir.

İşbirliği içinde olduğunuz kişilerle yaşanabilecek sorunlar, işlerinizde aksamalara yol açabilir. Dijital projeleriniz ve elektronikle ilgili konularda beklenmedik sıkıntılar yaşanabilir.

Bu Yeni Ay, her şeyin kontrolümüz altında olmayabileceğini ve esnekliğin önemini vurguluyor. Maddi konularda olumlu gelişmeler mümkün; beklenmediğiniz kaynaklardan fırsatlar karşınıza çıkabilir.

İş hayatında esnek yaklaşımlarınız sayesinde başarılar elde edebilir ve bu sayede maddi kazançlarınızı artırabilirsiniz.

Ancak, beklenmedik durumlar karşısında dikkatli olun, özellikle araç kullanırken ve yakın çevrenizle ilişkilerinizde, tartışma ve ani tepkilere karşı temkinli olun.

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için hafta, enerjinizin düşük olduğu ve işlerden beklediğiniz verimi alamayacağınız bir başlangıçla geliyor.

Ancak, Pazartesi günü Merkür'ün Kova burcuna geçmesiyle maddi konular ön planda olacak. Önümüzdeki iki hafta boyunca finansal görüşmelerinize odaklanacak, maddi durumunuzu iyileştirmek için çözümler arayacaksınız.

İş, eğitim harcamaları ve seyahatlerle ilgili maddi konular da gündeminizi meşgul edecek.

Finansal konularda kararlı ve etkileyici olabileceğiniz, ancak aynı zamanda parasal meselelerde takıntılı davranma eğilimi gösterebileceğiniz bir dönemdesiniz.

Cumartesi günü gerçekleşecek Yeni Ay, önemli maddi kararlar almanız için uygun bir zamanı işaret ediyor. Bu dönemde finansal planlarınızı hayata geçirebilirsiniz.

Ancak, Yeni Ay sırasında beklenmedik durum ve koşulların ortaya çıkabileceğini unutmayın. Spekülatif işler ve borsa yatırımları gibi riskli finansal girişimlerde dikkatli olmanız gerekecek.

Ayrıca, çocuğunuzun hayatında meydana gelebilecek beklenmedik olaylar finansal planlarınızı etkileyebilir ve ekstra masraflara neden olabilir.

Aşk hayatınızda da maddi konular gündeminizi oluşturabilir. Bu dönemde sevdiğiniz kişiyle büyük tartışmalardan kaçının ve acele kararlar almaktan sakının.

Eğer finansal anlaşmalarınızda aksilikler yaşarsanız, bu durumu olumsuz bir son olarak görmek yerine, yeni fırsatlar arayışına yönelik bir işaret olarak kabul edin.

Bu Yeni Ay, mevcut koşullara uyum sağlama ve esnek olma ihtiyacını vurguluyor. Kendinize olan güveniniz ve çekiciliğiniz bu dönemde yüksek olacak.

Kendinize yapacağınız yatırımların meyvelerini toplama zamanı. Özel hayatınızda yaşayacağınız güzelliklere odaklanarak bu dönemi en iyi şekilde değerlendirin.

Kova ve yükselen Kovalar için hafta, arkadaşlarınızla yapılacak planlar ve sosyal aktivitelerle başlıyor. Merkür'ün Pazartesi günü kendi burcunuza geçişiyle, önümüzdeki iki hafta boyunca iletişiminizde bir artış gözlemleyeceksiniz.

Önceki dönemde yaşadığınız kısıtlamaların ve duyduğunuz dedikoduların üstesinden gelmeye başladığınızı hissedeceksiniz.

Hayatınızda bir hızlanma ve güçlenme dönemine giriyorsunuz. Merkür ve Plüton'un kavuşumu, bazı fikirlerinizde ısrarcı olabileceğinizi, arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle ilişkilerinizde baskıcı bir tutum sergileyebileceğinizi işaret ediyor.

Planlarınızın uygulanmasında karşılaşabileceğiniz dirençlerde ısrarcı ve obsesif tavırlar sergileyebilirsiniz.

Hayatınızda önemli bir dönüşüm sürecindeyseniz, bu hafta finansal kazanç ve keyif alabileceğiniz etkinliklere odaklanmayı tercih edin.

Önemli yeni başlangıçlar yapmayı düşünüyorsanız veya fikirlerinizi hayata geçirmek istiyorsanız, Cumartesi günü gerçekleşecek Yeni Ay'ı beklemek sizin için faydalı olabilir.

Ancak, bu Yeni Ay sırasında Güneş ve Uranüs arasındaki dik açı, beklenmedik değişimlere ve aile hayatınızda bazı sürprizlere yol açabilir.

Bu durumlar karşısında hızlı ve isyankar tepkiler vermek yerine, olumlu çözümler bulmaya odaklanın.

Ev, aile ve yuva konularında destek bulacak, kişisel zamanınızı ayırarak ve olumsuzluklardan uzaklaşarak bu süreci yönetebilirsiniz.

Bu dönem, ilişkiler konusunda daha içe dönük olabilir ve platonik ilişkiler peşinde koşabilirsiniz. Kendinize ve duygusal ihtiyaçlarınıza dikkat ederek, bu dönemi en iyi şekilde değerlendirin.

BALIK BURCU

Balık ve yükselen Balıklar, bu hafta kariyer odaklı girişimleriniz ve sosyal çevrenizle daha fazla vakit geçirme arzunuz ön planda olacak.

Anne ile ilgili konular da dikkatinizi çekebilir; onunla daha fazla zaman geçirebilir, önemli haberler alabilirsiniz.

Pazartesi günü, Merkür'ün Kova burcuna geçmesiyle, iş ve profesyonel yaşamınızdaki yoğunluktan bir nebze olsun uzaklaşma, özel yaşamınıza ve aile ortamınıza yönelme isteği hissedebilirsiniz.

Bu dönemde büyük kararlar almaktan kaçınabilir, mevcut sorumluluklarınıza odaklanabilirsiniz.

Özellikle Pazartesi günü, kafanızda biriken sorunların sizi daha fazla meşgul ettiğini fark edebilirsiniz; bu sorunları abartmamaya çalışın.

Cumartesi günü gerçekleşecek Yeni Ay, size kendinizi yenileme ve bazı alışkanlıklarınızdan kurtulma fırsatı sunuyor.

Bu dönemde sigara, alkol gibi bağımlılıklarınız varsa, bu alışkanlıkları bırakmak için ekstra destek hissedebilirsiniz.

Ancak, Yeni Ay'ın Uranüs ile oluşturduğu dik açı nedeniyle, yakın çevrenizdeki insanların yaşamlarında meydana gelebilecek önemli değişimler sizi de etkileyebilir.

Akrabalarınızın ve kardeşlerinizin kariyeri veya sağlığı ile ilgili değişiklikler, sizin planlarınızı da etkileyebilir.

İletişimle ilgili işlerinizde ve yeni girişimlerinizde beklenmedik durumlara karşı dikkatli olun; her kapalı kapının ardında yeni fırsatlar olabileceğini unutmayın.

Bu hafta sosyal çevreniz ve arkadaşlıklarınızla ilgili şansınız yüksek. Yeni insanlarla tanışma potansiyeliniz oldukça güçlü.

Önemli konuşmalar ve planlar için arkadaşlarınızla bir araya gelmek bu hafta sizin için uygun olabilir, ancak bu planları hayata geçirme konusunda henüz tam anlamıyla hazır olmayabilirsiniz.

Bu dönemde, yeniliklere açık olun ve sosyal ilişkilerinizden gelen desteği değerlendirin.

Kaynak: Hande Kazanova ile Astroloji kanalındaki söylemlerden derlenmiştir.