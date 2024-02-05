Boluspor Yalçın Koşukavak'ın etkisiyle Trendyol 1.Lig’de zirveye yürüyor

Koşukavak yönetimindeki 18 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde eden Boluspor, maç başına 1.67 puan ortalaması ile play-off hattının 1 puan gerisinde, 9. sırada yer aldı. Süper Lig hedefine odaklanan ekip, Koşukavak'ın tecrübesi ve stratejik hamleleriyle gol yollarında da etkili bir performans sergiledi.
Gol yollarında büyük açılım
Koşukavak yönetimindeki Boluspor, 18 lig maçında attığı 21 golle rakip savunmaları zorlayan bir oyun ortaya koydu. Takımın skor üretme kapasitesinde yaşanan artış, Boluspor'un oyun yapısında ve gol yollarındaki etkinliğinde gözle görülür bir iyileşme sağladı.
İkinci yarıda muhteşem dönüş
Boluspor, Koşukavak'ın etkisiyle ikinci yarının başlamasıyla birlikte adeta yeniden doğdu. Adanaspor, Bandırmaspor, Şanlıurfaspor ve Keçiörengücüspor karşılaşmalarından 10 puan çıkartarak ilk devrenin 4 puanlık performansını geride bıraktı. Bu başarı, takımın ligdeki yerini sağlamlaştırırken, play-off iddiasını da güçlendirdi.
7 maçta göz kamaştıran performans
Boluspor'un son 7 maçlık performansı, takımın ligin zirvesi için ciddi bir aday olduğunu gösteriyor. Bu süreçte kaydedilen 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet, Boluspor'un şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlediğinin bir kanıtı niteliğinde.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.