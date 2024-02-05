29 Şubat'a Kadar Beyanname Vermeyenlere İdari Cezai İşlem!

Bu süre zarfında, özellikle 2022 damgalı olan ölçü ve tartı aletlerini kullanan işletme sahiplerinin dikkatlice takip etmeleri gerekmektedir.

Beyanname Vermek Zorunlu!

Ölçü ve tartı aletlerini kullanan işletmeler, Bolu Belediyesi Grup Merkezi Ölçüler ve Ayar Memurluğu'na başvurarak beyanname vermelidirler. Beyanname verme işlemi, 29 Şubat'a kadar yapılmalıdır. Bu beyanname, kullanılan aletlerin güncel durumunu belirlemek için önemlidir ve işletme sahipleri tarafından titizlikle takip edilmelidir.

Cezai İşlem Uygulanacak!

30 Ocak - 29 Şubat tarihleri arasında beyanname verme işlemini gerçekleştirmeyen işletme sahipleri, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu doğrultusunda idari para cezası ile karşı karşıya kalacaklardır. Bu nedenle, tarihleri kaçırmamak ve gerekli işlemleri zamanında yapmak son derece önemlidir.

Önemli Hatırlatma

Bolu Belediyesi tarafından belirlenen bu dönem içerisinde, ölçü ve tartı aletlerinin kontrolünü yapmayan esnaflar cezai işlemle karşı karşıya kalabilirler. Bu nedenle, işletme sahiplerinin bu konuda duyarlı olmaları ve gereken beyanname işlemlerini zamanında yerine getirmeleri büyük bir önem taşımaktadır.