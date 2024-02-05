Deprem kuşağında ki Bolu lider konumda

Deprem gerçeği ve sigortalılık bilinci

Türkiye, deprem kuşağında yer alması sebebiyle sıkça yıkıcı depremlerle karşı karşıya kalıyor. 6 Şubat depremleri, sigortalılık bilincinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Sigortambir Genel Müdürü Kürşat Köz, bu felaketlerin ardından, Zorunlu Deprem Sigortası ve Konut Sigortası'nın birlikte yapılmasının zorunluluğuna dikkat çekti.

Bolu örneği: yüksek sigortalılık ve güvenli gelecek

Bolu ve Düzce gibi illerdeki yüksek sigortalılık oranları, Türkiye için bir model teşkil ediyor. Bolu'da sigortalılık oranının %92'ye ulaşması, bölge halkının bu bilince sahip olduğunun bir göstergesi. Ancak, Kürşat Köz'e göre bu oranlar yeterli değil; Türkiye genelinde hedef %100 sigortalılık olmalı.

Finansal güvence: zorunlu deprem Sigortası'nın güncellenmesi

2024 itibarıyla Zorunlu Deprem Sigortası teminatları güncellenerek, inşaat birim metrekare maliyet tutarı 3 bin 16 TL'den 6 bin TL'ye yükseltildi. Bu değişiklik, daha kapsamlı bir finansal güvence sunmayı amaçlıyor. Ancak, bu tutarın dahi tam bir güvence için yetersiz kalabileceği, Konut Sigortası'nın önemini artırıyor.

Tam koruma için zorunlu deprem ve konut sigortası

Kürşat Köz, tam finansal güvence için, Zorunlu Deprem Sigortası'nın yanı sıra Konut Sigortası'nın da yapılmasının şart olduğunu vurguluyor. Konut Sigortası, DASK tarafından sunulan teminatların üzerine çıkarak, eşyalar da dahil olmak üzere daha geniş bir koruma sağlıyor.

İstanbul depremine hazırlık çağrısı

Köz, özellikle Marmara Bölgesi'nde beklenen büyük İstanbul depremi için her açıdan hazırlıklı olunması gerektiğinin altını çiziyor. Bilim insanlarının uyarılarına kulak verilmesi ve %100 sigortalılığın sağlanması gerektiğini belirtiyor.