Karasineğin eğitimlisi sosyal medyada ilgi topluyor

Sosyal medyada eğitimli karasineği konuşuyor. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda eğitimin hayvanlar arasında da şart olduğunu gösterdi. İzleyenler karasineğin verilen talimatları yerine getirmesi karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Videoda karasinek kendisini eğiten kişinin talimatlarına bakın nasıl uyuyor…

Bilim videoları yayınlayan bir hesapta paylaşılan görüntü sosyal medyada ilgi odağı oldu. Videoda bir karasinek kendisini eğiten kişinin verdiği talimatları bir bir yerine getiriyor.

Görüntüde karasinek kendisini eğiten kişi ne işaret verirse onu yapıyor. İşaret parmağıyla gelmesini söyleyen eğitmeninin çağrısına uyan karasinek, eğitmenin beklemesini işaret ettiğinde de durarak yeni talimatı bekliyor. Beklemesinden sonra eğitmenin parmağıyla karasineğe L şeklinde bir yol çizmesiyle yolu L şeklinde yürüyen karasinek yeni talimatı da başarıyla yerine getiriyor.

Eğitmen daha sonra karasineğin önüne bir pul koyarak onu yuvarlamasını işaret ediyor. Talimatı alan karasinek pulu tekerlek gibi döndürmeye başlıyor. Görüntüleri izleyenler şaşkınlıklarını gizleyemeyerek insanların dahi eğitilemediği dünyada bir karasineğin eğitilmiş olmasından dolayı duydukları hayreti dile getiriyorlar

Karasinek nedir? Karasinek ne yer? Karasinek hangi hastalıkları bulaştırır?

Karasinek, arka kanatlarının değişimiyle oluşan halter denen denge organı sayesinde bütün uçucu böcekler içinde en üstün uçma kabiliyetine sahip usta bir akrobattır. Her türlü gıda ve çöp artıklarıyla beslenirler. Karasinekler ortalama 3 km uçarak çevrede insanların yaşadığı her yeri istila ederler ve vücutlarında çok çeşitli hastalık mikropları taşıdığı için her dolaştığı şeye mikrobu bulaştırırlar. Karasinekler gezdiği yerlere dışkı bırakırlar. Kolera, diyare, dizanteri, hepatit, çocuk felci, gıda zehirlenmeleri, salmonelloz, verem gibi hastalıklara neden olurlar.