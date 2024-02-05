Bolu Gölcük, Bolu Gölcük Tabiat Parkı, Türkiye’nin ve Bolu’nun gözde tatil yeri, Bolu’nun incisi, Bolu Gölcük Tabiat Parkı’na yoğun ilgi, buz tutan göl, Gölcük buz tuttu

Bolu Gölcük Tabiat Parkı dört mevsim ayrı güzelliğe bürünüyor. Bolu Merkez’e 13 km uzaklıkta olan Gölcük’te hava sıcaklığı eksi derecelere düşünce göl buz tuttu. Gölcük’e gelen ziyaretçiler de bembeyaz karda hayatları pahasına buz tutan gölün tadını çıkarmaya çalıştı.

Gölcük’te adrenalin

Bolu Merkez’e 13 km uzaklıkta olan Bolu Gölcük Tabiat Parkı dört mevsim büründüğü güzellikle ziyaretçilerini büyülüyor. Bu büyü özellikle kış mevsiminde buz tutan gölde yürümek isteyen ziyaretçilerde etkisini daha fazla hissettiriyor.

Gölcük gelinliğini giydi

Kış mevsiminde bembeyaz gelinliği ile ziyaretçilerini karşılayan Bolu Gölcük Tabiat Parkı özellikle hafta sonları yoğun bir ziyaretçi akınına uğruyor. Bu hafta sonu da ziyaretçiler gölün buz tuttuğunu görünce hayatları pahasına göl üzerinde yürüdü.

Gölcük’e yoğun ilgi

Her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olan Gölcük, yurdun dört bir köşesinden gelen ziyaretçilerle, en yoğun kış günlerini yaşıyor. Ziyaretçiler çoğu zaman Gölcük’ün güzelliğe varmak isterken tehlikeye de girdiklerini farketmiyor.

Adrenalin düşkünü ziyaretçiler

Beyaz örtüyle kaplanmış göl çevresinde tur atanlar, yamaçtan kızak ve şambrellerle kayan çocuklar, donmuş göl üzerine çıkmanın tehlikeli ve yasak olduğunu belirten uyarı levhalarına rağmen, çoluk çocuk buz tutan gölün üzerine çıkarak hatıra fotoğrafları çektirip, selfi yapıyorlar.