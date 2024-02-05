Miraç Gecesi’ne denk gelen 6 Şubat depreminin yıldönümünde deprem şehitleri için Bolu Yıldırım Bayezid Cami’nde dualar edilecek.

Bundan 1 yıl önce Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki depremin Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde de yoğun olarak hissedilmesi sonucu 50 bin 783 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 204 kişinin de yaralandı. 6 Şubat depreminin yıldönümünde hayatını kaybedenler için Bolu camilerinde dualar edilecek.

6 Şubat depremi

Bu yıl Recep ayının 27. Gecesi idrak edilen Miraç Gecesi’nin 6 Şubat’a denk gelmesi nedeniyle 6 Şubat 2023 depreminde hayatını kaybedenler de anılacak.

Deprem şehitleri anılacak

6 Şubat 2023 günü Kahramanmaraş’ta 7.7 ve 7.6 şiddetinde iki depremin meydana gelmesi ve bunu bölgedeki 11 ili tetiklemesiyle çok sayıda can kaybının yaşanması nedeniyle, Miraç Gecesi’nde hayatını kaybedenler de anılacak.

Özel anma programları

Bolu İl Müftülüğü bu yıl 6 Şubat depreminin yıldönümüne denk gelen Miraç Gecesi anma programlarında Başta Bolu Yıldırım Bayezid Cami ve Bilal-Habeşi Cami olmak üzere tüm camilerde program düzenlenecek.

Sabah Buluşması

6 Şubat Salı sabahı Bolu Yıldırım Bayezid Cami’nde Sabah Buluşması adı verilen program, 07.20’de sabah namazı ile başlayacak öğle vakti saat 12.00’de yine aynı camide Deprem Şehitleri Özel Programı gerçekleşecek. Programlarda ayrıca cemaate ikramlar da verilecek.

Miraç Kandili Özel Programı

Miraç Kandili Özel Programı ise Bolu Yıldırım Bayezid Cami’nde akşam namazına müteakiben saat 18.45’te Bolu İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş’ın katılımıyla gerçekleşecek. Miraç Gecesi Özel Programda deprem şehitleri ve Gazze’deki Müslümanlar için dua edilecek.

Kadınlara özel

Ayrıca 6 Şubat günü saat 10.30’da kadınlar için Bilal-i Habeşi Cami’nde Miraç Kandili Özel Program da düzenlenecek..