Bolu'da güneşli bir gün müjdesi! 6 Şubat 2024 hava tahminler

Bolu ve çevre illeri, 6 Şubat 2024 Salı günü güneşin tadını çıkaracak. Bolu, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Bilecik ve Çankırı'da mevsim normallerine uygun sıcaklıklar ve güneşli ile parçalı bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Bu durum, hafta boyunca sürecek olan güzel havanın müjdecisi.
Güneşin altında bir gün
Bölgede yaşayanlar için güneşli hava, dış mekân aktiviteleri için mükemmel bir fırsat sunuyor. Güneşli ve parçalı bulutlu günler hem doğa yürüyüşleri hem de şehir içi gezintiler için ideal koşullar sağlıyor. Ancak, gece saatlerinde beklenen hafif soğumalar için ekstra kat giysilerin hazır bulundurulması öneriliyor.
Mevsim normallerinde sıcaklık seyri
Gündüzleri 10-15°C arasında değişen sıcaklıklar, gece saatlerinde 0-5°C'ye düşebilir. Bu sıcaklık değişimleri, gün içinde katmanlı giyinmeyi ve akşam saatlerinde ekstra bir kat eklemeyi gerektiriyor.
Meteorolojiden önemli notlar
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özel bir uyarı yapmamakla birlikte, rüzgârın etkilerine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Özellikle gece saatlerinde düşen sıcaklıklar ve rüzgâr, soğuk algısını artırabilir.
Bu detaylı rapor, 6 Şubat 2024 Salı günü için Bolu ve çevre illerinde beklenen hava durumu hakkında bilgi vermektedir. Güneşli ve parçalı bulutlu hava, mevsim normalleri çerçevesinde seyreden sıcaklıklarla birleşerek bölge sakinlerine keyifli bir hafta vaat ediyor.
İşte 5 Şubat Hava Durumu Tahminleri:
Bolu Hava Durumu
6 Şubat 2024 Salı En yüksek: 13°C En düşük: 6°C Yağmurlu
Bartın Hava Durumu
6 Şubat 2024 Salı En yüksek: 18°C En düşük: 6°C Parçalı Bulutlu
Karabük Hava Durumu
6 Şubat 2024 Salı En yüksek: 17°C En düşük: 4°C Parçalı Bulutlu
Kastamonu Hava Durumu
6 Şubat 2024 Salı En yüksek: 15°C En düşük: 1°C Parçalı Bulutlu
Sinop Hava Durumu
6 Şubat 2024 Salı En yüksek: 13°C En düşük: 11°C Parçalı Bulutlu
Çankırı Hava Durumu
6 Şubat 2024 Salı En yüksek: 11°C En düşük: 7°C Yağmurlu
Bilecik Hava Durumu
6 Şubat 2024 Salı En yüksek: 16°C En düşük: 9°C Güneşli
İstanbul Hava Durumu
6 Şubat 2024 Salı En yüksek: 15°C En düşük: 10°C Parçalı Bulutlu
Ankara Hava Durumu
6 Şubat 2024 Salı En yüksek: 14°C En düşük: 6°C Parçalı Bulutlu
İzmir Hava Durumu
6 Şubat 2024 Salı En yüksek: 20°C En düşük: 10°C Güneşli
Bursa Hava Durumu
6 Şubat 2024 Salı En yüksek: 19°C En düşük: 10°C Güneşli
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.