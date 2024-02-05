Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler 6 Şubat Merkez, Göynük, Mudurnu, Yeniçağa dikkat!

SEDAŞ'tan planlı elektrik kesintisi duyurusu

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), Bolu'da planlanan elektrik kesintisinin şehir sakinlerini olumsuz etkilememek adına önceden planlandığını ve gerekli tüm tedbirlerin alındığını duyurdu. Bu kesintinin, elektrik dağıtım altyapısının güvenliği ve verimliliğini artırmak amacıyla gerçekleştirilen planlı bakım ve onarım çalışmalarının bir parçası olduğu vurgulandı.

Etkilenecek bölgeler ve kesinti programı

Bolu'da elektrik kesintisinin hangi bölgeleri ve saatlerde etkileyeceği konusundaki detaylar, SEDAŞ'ın resmî web sitesinde ayrıntılı bir şekilde yayınlandı. Bu bilgilere erişerek, kesinti süreleri hakkında bilgi sahibi olabilir ve günlük planlarınızı buna göre ayarlayabilirsiniz.

Kesinti süresince alınacak önlemler ve iletişim bilgileri

SEDAŞ, elektrik kesintisi sırasında herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için çeşitli önlemler almıştır. Kesinti süresince acil durumlar için müşteri hizmetleri ekipleri hazır bulunacak ve iletişim hatları aktif olarak hizmet verecektir. Bu sayede, olası sorunlar hızla çözüme kavuşturulacak ve vatandaşların güvenliği sağlanacaktır.

Sonuç ve öneriler

Bolu sakinleri, 6 Şubat tarihinde planlanan bu elektrik kesintisi hakkında bilgilendirildi. Kesintinin olası aksamalara neden olabileceği göz önüne alındığında, vatandaşlar SEDAŞ'ın alınan önlemlerine dikkat etmeli ve gerekli tedbirleri almalıdır. Bu çalışmalar, Bolu'nun elektrik altyapısının daha güvenli ve sağlam hale getirilmesi amacını taşımaktadır.