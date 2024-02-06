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Emeklilikte Adalet Derneği, EMAD-DER, 8.9.1999'dan sonra işe girenlerin emekli olması yönündeki engelin Cumhurbaşkanı tarafından kaldırılmasını istedi

Emeklilikte Adalet Derneği, EMAD-DER, 8.9.1999'dan sonra işe girenlerin de bu tarihten önce girenler gibi emekli olmasının önünün açılması gerektiğini belirterek, sorunun Cumhurbaşkanı tarafından çözümünü istedi. Demirkol bu konuda çalışma yapıldığını ve gerekli açıklamanın yapılacağını umduğunu söyledi.

Arzu Sarı
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Emeklilikte Adalet Derneği, EMAD-DER, 8.9.1999'dan sonra işe girenlerin emekli olması yönündeki engelin Cumhurbaşkanı tarafından kaldırılmasını istedi mask
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Emeklilikte Adalet Derneği EMAD-DER Bolu Temsilcisi Ergin Arar ve dernek üyeleri 8.9.1999'dan sonra işe girenlerin SGK emeklilik hakkına ulaşmada ortaya çıkan 2 yıllık farkın erkeklerde 17, kadınlarda 20 yıla çıktığını söyledi. Dernek Cumhurbaşkanı’nın çözüm bulmasını istedi

Emeklilikte Adalet Derneği EMAD-DER Bolu Temsilcisi Ergin Arar ve dernek üyeleri Nilüfer Bofsad Sanat Kafe’de AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol ve partililerle bir araya geldi. Toplantıya AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

“Sadece 1 gün ile kaybedenler var”

Derneğin Bolu Temsilcisi Ergin Arar 8.9.1999’dan önce işe başlayanların 38-43 yaş aralığında 5000 - 5975 prim günleriyle emekli olabilirken, sadece bir (1) gün sonra işe başlayanların aynı, hatta daha büyük yaşlarda olup 7, 8, 9, 10... binli prim günlerine sahip olduğu halde 58/60 yaşlarında emekli olabileceğini belirtti.

“Sorunumuza çözüm istiyoruz”

Arar, “Sizler de ulusal kanal ve basın da son zamanlarda sıkça çıkan haberlerden bu mağduriyetin ne kadar büyük bir adaletsizlik duygusu yarattığını ve çalışanların kendilerini ötekileşmiş ve dışlanmış hissettiğini gözlemlemişsinizdir. Tüm mecralarda haklı davamızı anlatmaya, yasal ve hukuki çerçevede de bu mücadelenin içinde olarak faaliyetimizi sürdürmeye devam edeceği” dedi.

Dosya Cumhurbaşkanı’nın masasında

Demirkol sorunu dinledikten sonra Cumhurbaşkanı ile yapacağı ilk görüşmede bu mağduriyeti aktaracağını, kitlenin istemiş olduğu kademeli emekliliği doğru bulduğunu, zaten bir çalışmanın yapıldığını bildiklerini ve önümüzdeki günlerde bunu açıklamasının yapılacağını umduklarını ifade etti.

# emekli, ak parti, Muhammed Emin Demirkol

06 Şub 2024 - 07:00 Bolu/ Bolu- Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

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