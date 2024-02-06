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2023/2024 Eğitim Öğretim Yılı, 2.Dönem açılışı, Bolu Valisi, Bolu Valisi Erkan Kılıç, Gazipaşa İlkokulu

Bolu’da 2023/2024 Eğitim Öğretim Yılı’nın 2. Dönemi başladı. Bolu’da 50 bin öğrenci yarıyıl tatilinden dönerek derse girdi. Bolu Valisi Erkan Kılıç 2. Döneme giren öğretmen ve öğrencilere başarı dilemek için Gazipaşa İlkokulu’nu ziyaret etti.

Esra Perçin
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2023/2024 Eğitim Öğretim Yılı, 2.Dönem açılışı, Bolu Valisi, Bolu Valisi Erkan Kılıç, Gazipaşa İlkokulu mask
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Bolu’da 50 bin öğrenci bugün ders zilinin çalması ile 2. Döneme başladı. Bolu Valisi Erkan Kılıç Gazipaşa İlkokulu’nu ziyaret ederek öğrencilere başarı diledi.

Ara tatil 5 Nisan’da

Bolu’da 237 okul ve 2 bin 992 derslikte, 3 bin 750 öğretmenle birlikte yeni döneme başlayan öğrenciler 5 Nisan Cuma günü ara tatile çıkacak. Ara tatil 15 Nisan’da ders zilinin çalması ile birlikte son bulacak ve öğrencilere eğitim ve öğrenime devam edecek.

Vali Kılıç’tan okul ziyareti

Bolu Valisi Erkan Kılıç başarı dilemek için Gazipaşa İlkokulu’nu ziyaret etti. Okula gelen Vali Kılıç veliler, öğretmenler ve öğretmenlerle görüşerek yeni dönemin hayırlı ve başarılı olmasını diledi. Vali’nin ziyaretinden ötürü okul yönetimi Kılıç’a teşekkür etti.

06 Şub 2024 - 08:00 Bolu/ Bolu- Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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