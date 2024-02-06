Dörtdivan Orman İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenen ORKÖY destek kredileri için kura çekimi yapıldı

Destek kredileri için heyecanlı kura çekimi
Dörtdivan Orman İşletme Müdürlüğü, orman köylülerine sağlanan ORKÖY destek kredileri için heyecan verici bir adım attı. Köy muhtarlarının katılımıyla gerçekleşen bu önemli etkinlikte, kredi talebinde bulunan köylerin seçimini belirlemek için kura çekimi düzenlendi.
Köy muhtarları bilgilendirildi
Öncelikle, Dörtdivan Orman İşletme Müdürlüğü tarafından köy muhtarlıklarına özel bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bu toplantıda, ORKÖY destek kredileri hakkında ayrıntılı bilgi verildi ve köy muhtarları bu fırsattan nasıl yararlanabilecekleri konusunda yönlendirildi.
Kura çekimi heyecanı
Toplantının ardından, İşletme Müdürü Halil Kuştul başkanlığında bir komisyon oluşturuldu ve kredi talebinde bulunan köylerin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı. Bu kura çekimi sonucunda, destek kredilerinden yararlanmaya hak kazanan köyler belirlendi.
Kura çekimi sonrasında, köy muhtarlarının talep ve istekleri dinlendi ve daha fazla bilgi paylaşıldı. Toplantı, muhtarların görüşlerini ifade etmelerine ve sorularını sormalarına fırsat tanıdı.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.