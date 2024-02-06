Dörtdivan Orman İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenen ORKÖY destek kredileri için kura çekimi yapıldı

Destek kredileri için heyecanlı kura çekimi

Dörtdivan Orman İşletme Müdürlüğü, orman köylülerine sağlanan ORKÖY destek kredileri için heyecan verici bir adım attı. Köy muhtarlarının katılımıyla gerçekleşen bu önemli etkinlikte, kredi talebinde bulunan köylerin seçimini belirlemek için kura çekimi düzenlendi.

Köy muhtarları bilgilendirildi

Öncelikle, Dörtdivan Orman İşletme Müdürlüğü tarafından köy muhtarlıklarına özel bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bu toplantıda, ORKÖY destek kredileri hakkında ayrıntılı bilgi verildi ve köy muhtarları bu fırsattan nasıl yararlanabilecekleri konusunda yönlendirildi.

Kura çekimi heyecanı

Toplantının ardından, İşletme Müdürü Halil Kuştul başkanlığında bir komisyon oluşturuldu ve kredi talebinde bulunan köylerin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı. Bu kura çekimi sonucunda, destek kredilerinden yararlanmaya hak kazanan köyler belirlendi.

Kura çekimi sonrasında, köy muhtarlarının talep ve istekleri dinlendi ve daha fazla bilgi paylaşıldı. Toplantı, muhtarların görüşlerini ifade etmelerine ve sorularını sormalarına fırsat tanıdı.