Sömestr tatili sonrası ders zilinin heyecanı

Yarıyıl Tatilinin Ardından Bolu'da Eğitim Sevinci
Eğitim-öğretim yılının ikinci yarısı, Bolu'da öğrenciler için yeni başlangıçlar ve umutlar demek. Gazipaşa İlkokulu'nda ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte, öğrenciler ve öğretmenler, yeni dönemin ilk gününün heyecanını yaşadı. Öğrenciler, sabahın erken saatlerinde okullarına gelerek, eğitim öğretim faaliyetlerine kaldıkları yerden devam etti.
Bolu Valisi Erkan Kılıç'tan Eğitim Öğretim Mesajı
Bolu Valisi Erkan Kılıç, 2023-2024 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemine başlangıç dolayısıyla Gazipaşa İlkokulu'nda bir araya geldiği öğrenci ve öğretmenlere başarı dileklerinde bulundu. Vali Kılıç, öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hitaben yaptığı konuşmada, yeni dönemin tüm eğitim camiası için hayırlı olmasını temenni etti. Eğitimin önemine vurgu yapan Kılıç, başarılı ve verimli bir dönem geçirilmesi dileklerini iletti.
Bolu'da Yeni Dönem Heyecanı ve Eğitim Vurgusu
Bolu, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine enerjik ve umutlu bir başlangıç yaptı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, eğitim öğretim sürecinin önemine dikkat çekerek, yeni döneme odaklandı. Vali Erkan Kılıç'ın da katılımıyla gerçekleşen ilk gün etkinlikleri, eğitim camiasının birliğini ve öğrencilerin başarıya olan inancını pekiştirdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.