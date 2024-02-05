Bolu Dağı’nda az kalsın felaket yaşanıyordu!

Bolu Dağı'nın Hacıyeri mevkiinde, Düzce yönünden Bolu istikametine doğru seyir halinde olan bir otomobil, motor kısmından çıkan dumanlarla tehlike saçtı. Sürücü Halil Ç. yönetimindeki 81 ADD 218 plakalı aracın motorundan yükselen dumanları fark ederek hızla sağ şeride yönelmesi ve araçtan ayrılması, olası bir faciayı önledi. Araç kaputunu açtığında alevlerle karşılaşan sürücü, durumu derhal Kaynaşlı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi.

İtfaiye Ekiplerinin Hızlı Müdahalesi Hayati Önem Taşıdı

İhbar üzerine bölgeye kısa sürede ulaşan Kaynaşlı itfaiye ekipleri, alevler içindeki aracı profesyonellikle söndürerek yangını kontrol altına aldı. Ekiplerin etkin ve hızlı müdahalesi, araçta büyük maddi hasar oluşmasına rağmen, yangının çevreye yayılmasını ve daha büyük zararlara yol açmasını engelledi.

Trafik Akışı Kısa Sürede Normale Döndü

Yangın nedeniyle bölgede trafik akışı geçici olarak tek şeritten sağlanırken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürmesi ve aracın kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Bu olay, acil durum ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Olayın ardından yetkililer tarafından detaylı bir inceleme başlatıldı.