Doja Cat, Grammy'de Alnındaki Dövme ve Şeffaf Elbisesiyle Gündem Yarattı

Ünlülerin Tercihi Dilara Fındıkoğlu Alnında ABD'li ünlü rapçi Doja Cat, müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Grammy Ödülleri'ne damgasını vurdu. Türk modacı Dilara Fındıkoğlu'nun tasarımını giyerek kırmızı halıda boy gösteren Doja Cat, alnındaki "Dilara Fındıkoğlu" yazılı dövmeyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Rihanna, Bella Hadid, Lady Gaga gibi birçok ünlünün tercihi olan Fındıkoğlu'na bu özel jestiyle Grammy izleyicilerini şaşırttı.

Şeffaf Korse ve Yeni Dövmeler Göz Kamaştırdı 28 yaşındaki sanatçı, Los Angeles'taki Crypto.com Arena'da düzenlenen törende şeffaf korse elbisesi ve dikkat çekici gözlükleriyle kırmızı halıya adım attı. Transparan elbisenin altından sanatçının yeni dövmeleri de gözler önüne serildi. Özellikle alnındaki dövme, Doja Cat'in bu cesur hamlesinin arkasındaki sanatsal ifadeyi vurguladı.

Hayranlar Şaşkın ve Meraklı Sosyal medya, Doja Cat'in yeni dövmeleriyle dolup taştı. Hayranlar, daha birkaç gün önce bu dövmelerin sanatçının vücudunda olmadığını belirterek, "Doja Cat ne zaman tüm bu dövmelere sahip oldu?" gibi sorularla meraklarını dile getirdi. Dövmelerin gerçek mi yoksa geçici mi olduğu konusu da büyük bir merak konusu oldu.

Dövmeler Geçici Mi, Kalıcı Mı? Doja Cat'in kısa süre önce Instagram'da dövmesiz fotoğraflar paylaşması, alnındaki dövme dahil olmak üzere yeni dövmelerin geçici olabileceğine dair spekülasyonları artırdı. Hayranlar, dövmelerin sanatçının yeni imajının bir parçası olup olmadığını ve kalıcı olup olmadığını merak ediyor.

Grammy Ödülleri'nde Doja Cat'in alnındaki "Dilara Fındıkoğlu" dövmesi ve şeffaf elbisesi altından görünen yeni dövmeleri, geceye damga vuran detaylardan oldu. Türk modacıya olan bu özel jest ve sanatçının cesur tarzı, hayranları tarafından büyük ilgi ve merakla karşılandı.