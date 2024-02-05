Nuray Sayarı ile Haftalık Burç Yorumları (5 - 11 Şubat 2024 ): Bu ay maddi konuda iyi olacak burçlar! Aşk hayatına dikkat etmesi gereken burçlar!

5 - 11 Şubat 2024 haftası burçları neler bekliyor? Ünlü Astrolog Nuray Sayarı, astrolojik dünyanın derinliklerine dalıyor ve burçların enerjilerini ele alıyor.

12 burcun bu hafta aşk, iş, sağlık ve kişisel gelişim alanlarında neler yaşayacağını keşfedin. Astroloji, evrenin gizemli mesajlarını çözmenin anahtarıdır ve astrolog Nuray Sayarı, bu bilgileri size sunarak hayatınızı aydınlatıyor.

İŞTE NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU

Bu hafta sevgili koçlar, yükselen koçlar aşk hayatınızda daha anlayışlı olmak istiyorsunuz ama olamıyorsunuz. Lütfen aşk hayatınızda daha anlayışlı olun.

Duygularınızda net olun, maddi konularda biraz mücadele vermeniz gerekebilir.

Şimdi bir kere sevgili koçlar, yükselen koçlar haftaya ayın yay burcunda ilerlemesiyle adım attığınız için mahkeme hukuki konularla ilgili işleriniz varsa çok dikkatli olmanız konusunda gökyüzü sizi uyarıyor.

Merkür’ün kova burcuna geçmesiyle ve yeni ayında kova burcunda olmasıyla sizin 11. Ev konularınız, sosyal yaşantınız, sosyal hayatınız, sosyal çevreniz ve arkadaşlarınızla ilgili yaşadığınız bir türlü içinden çıkamadığınız problemleri çözümleyebilirsiniz.

Biliyorum haklısın denmek sizi yoruyor. Çünkü koç bir şey yaşadığı vakitte ve haksızlığa uğradığı zaman ona birileri haklısın dediği vakitte dalga geçiyormuş gibi algılıyor.

Dolayısıyla koçlarla birlikte olanlar bu hafta onların anlatımları karşısında haklısın deyip sanki kapat bu konuyu konuşma diyor gibi bir tavır sergilemeyin dinleyin.

Nasıl yardımcı olabiliyorsanız o şekilde yardımcı olmaya özen gösterin. Çünkü koç bu hafta haklı olmak değil, çözümcü olmak isteyecek.

Sorun olan onu yoran her şeyin nedenini araştıracak. Bunu yaptığı için de çözümleyemediğini zannettiği problemleri bile kolaylıkla Merkür’ün kova burcuna geçmesiyle artı yeni ayın kova burcunda doğmasıyla bu hafta sosyal çevreleriyle ilgili koçların hayatında sorun olan problem olan her şey net bir şekilde çözümlenecek.

Ayrıca yeni arkadaşlıklar kurabilirsiniz. Yeni kuracağınız arkadaşlıklarda daha sağlam ilişkiler daha sağlam iletişimler içerisinde olabilirsiniz.

Uranüs’ün Venüs’le olumlu üçgen açısıyla kişisel finansınız da parasal konularınızda güçlenmek isteyeceksiniz.

Harekete geçtiğinizde de güç ve güven kazanacaksınız. Aynı zamanda e-ticaretle alakalı bir iş yapmayı planlıyorsanız, bu konularda bir işleriniz varsa beklentinizin üzerinde güzel paralar kazanabilirsiniz.



Merkür’ün kova burcuna geçmesiyle insancıl olma ve daha marjinal tavır sergileme konusunda da dikkat çekici olacaksınız.

Dolayısıyla aşk hayatınızda süregelen bir evliliğiniz, beraberliğiniz ilişkiniz birlikteliğiniz varsa karşınızdaki kişinin ileri geri düşünmeden yaptığı, yapmış olduğu, yapacağı konuşmalara bir dur deme zamanı geldi diyeceksiniz.





Ama şöyle söyleyeyim, sivri dilli olarak değil, kırarak yıpratarak değil, karşınızdaki kişinin algılayacağı bir şekilde istemediğini, sevmediğiniz her şeyi konuşarak anlatın.

Net olun. Ya da bu ilişkiyi bağımlılık yüzünden mi yaşıyorsunuz? Sevdiğiniz için mi yaşıyorsunuz? Alışkanlıktan dolayı mı yaşıyorsunuz? Bunun üzerinde düşünme haftasındasınız.

Dolayısıyla koçlar sivri dilli olmasınlar, duygularında net olsunlar. Ani kararlar alıp vermek yerine gözlem yaparak sorun olan her şeyi çözümleyip sorun kendinize yaşadığınız ilişkilerde sizi çıkmaza sokan belirsizliği iten durumların nedeni ne? Bunların böyle olmasına neden olan siz misiniz?



Karşınızdaki kişi kıymet bilmeyen bir birey mi kıymet bilmeyen bir bireye kıymet bilmeyi öğretemezsiniz.

O insanın karakterinde var olan bir şey kimyasında var olan bir şey fıtrat, kişilik, aynı şeyler. Şimdi aile olmayı bilmeyen bir kadına aile olmayı öğretemezsin.

Sadık olmayan bir insana sadık olmayı öğretemezsin. Nezaket kurallarını bilmeyen bir insana nazik olmayı öğrenemezsin.

Hayatım ruh eşsizdir, ruh eşi diye bir şey yoktur. Ruh öküzü istiyorsan dolu var ama sen eşsiz bir ruhsun.

Sana benzeyen bir partnere niyet et eşini arama senin ruhun eşsiz.

Haftanın spotu, eşsiz bir ruh olduğunu unutma hayatında seni aşağıya çeken sevgiliymiş, kocaymış, ahbapmış, akrabaymış at kapının dışına hayat bir gün o da bugün.

Şimdi sevgili boğalar, yükselen boğalar eski arkadaşlarınızla. Hasret gidermeye başladığınızın farkında mısınız?



Değil, uzun zamandır görüşmediğiniz kişiler sizi arayabilir. Vaktiyle kalbinizi kırmış, hata etmiş kişiler arayıp özür dileyebilir.

Eski aşklar geri dönebilir, eski dostlar geri dönebilir. Telafisi varsa hakikaten büyük bir haksızlığa uğramadıysanız bir bilinçsiz fark etmeden hataları yapabiliriz.

Hepimiz samimiyetlerine güveniyorsanız, kırgınlıklarınızın düzeleceği bir haftadasınız şans verebilirsiniz.

Aile yuva alanınızda zorlanmalar yaşayabilirsiniz. O da neden siz huzur odaklı burçlarsınız? Çoluğunuz çocuğunuz, kocanız karınız, onların hayatlarına yön vermek için zorlanmalar yaşayabilirsiniz.

Şimdi bakın bir annesiniz ve kızınızın ilişkisini uygun görmüyorsunuz. Bir annesiniz oğlunuzun evliliğini uygun görmüyorsunuz.

Şimdi Allah nasip ederse insanlar çift olabilirler. Mutlaka ikisinin de bu evrende tekâmüllerinde birbirlerine görevi vardır.

Ya istemediğim halde evlendiler diyorsanız bırakın belki kazanacak belki yaşayacağı sınavlar tekâmülün de onun önünü açacak.

O yüzden anneleri uyarıyorum, babaları uyarıyorum, boğaları uyarıyorum. Başkalarının yaşadığı uygun görmediğiniz konulara karışarak kendinize zorluk çıkarmayın. Zaten çok keyifli bir haftadasınız. Niye keyfiniz kaçsın?





İş hayatınızda başarılı sonuçlar alabilirsiniz. 3 aydır o kadar çok sağlık sorunu o kadar çok sağlıkla ilgili problemler yaşadılar ki şimdi şimdi sıhhat ve sağlık alanlarında toparlanma yaşamaya aynen öyle başladılar.

Dolayısıyla sevgili boğalar yükselen boğaların ayın yay burcunda ilerlemesiyle haftaya başladınız. Ödemelerinize odaklanacağınız bir haftadasınız.

Kredi kartı ödemeniz olabilir, borçlarınız olabilir ama hiç korkmayın. Hiçbir borcu yükmüş gibi taşımayacaksınız.

Merkür’ün kova burcuna geçmesi ile yeni ayın kova burcunda oluşmasıyla kariyer hayatınızda yaşadığınız, tasvip etmediğiniz, uygun görmediğiniz sorun olarak gördüğünüz çalışanlarla ilgili sorunlarınız varsa bütün sorunlar hayatınızdan bu hafta çıkıp gidiyor.



Kariyer ve iş problemlerinizdeki sizi yoran çözülemeyen problemleriniz varsa çözümleniyor iş hayatınızda yeni başlangıçlar yaparak yeni teklifler alarak konumunuzu, kariyerinizi inanılmaz yükselteceksiniz.

Çok iyi para kazanacakları keyiflerinin çok yerine geleceği çok güzel bir haftadalar. Ayrıca bu hafta Uranüs’ün Venüs’le oluşturacağı kombinasyon fiziksel görünüşünüzle ilgili sürpriz değişiklikler yapabilirsiniz.

Yani bir boğa, bir anda koyu renk saçsa sarışın olabilir. Bir boğa koyu renk saçsa kızıl olabilir.

Yani imaj saç değişiklikleri söz konusu olabilir. Boğaların hayatında boğ hafta yenilenme tazelenme, yani kış gününde bahar gibi bir durum yaratacaklar.

Haftanın spotu, değişin, yenilenin, ruhunuzun yükseldiğini içinizde hissedin.

İKİZLER BURCU

Bu hafta gezegenlerin kombinasyonu kendinizde yatırım yapmak isteyeceksiniz. Yoğun duygularla aşk hayatınızda hiçbir konuda fazla ısrarcı olmayın. Olmayın ki iletişim problemleri oluşmasın.

Kaoslardan uzak kalmaya ve durmaya özen gösterin. Şimdi sevgili ikizler yükselen ikizler bu haftaya sizler de ayın yay burcunda ilerlemesiyle adım attınız.

İkili ilişkilerinize odaklanırken partnerinizle geçmişte yaşadığınız konu ve mevzuların üzerine tekrar giderek kendinizi hakkı haklı göstermeye çalışmaktan kaçınmanız gereken bir haftadasınız.

Merkür’ün kova burcuna geçmesiyle ve yeni ayın kova burcunda oluşmasıyla eğitim hayatınızda yaşadığınız problemleri çözümleyebilirsiniz.

Yeni bir eğitime başlama kararı alabilirsiniz. Uranüs’ün Venüs ile olumlu kombinasyonu düşüncelerinizde özgürleşmeyi yoğun bir şekilde hissetmenize ve bunu harekete geçirmenize etki edebilir ve neden olabilir.

Aynı zamanda aşk sizin için yaşam enerjisi ikizler olarak ön planda tutmak yerine biraz daha geri planda tutmaya mutluysanız, bu mutluluğu sizin kendi içinizde yaşamanız en önemlisi.

Çünkü eğer ki ortalığa yani yaşadığınız duyguları, zorlukları, problemleri, arkadaşlarınızla paylaştığınızda yanlış anlaşılmalara çok açık olacaksınız.

Hatta ayrılıklara neden olan durumlarda yaşayabilirsiniz. O yüzden çok göz önünde olmamaya, acısıyla, tatlısıyla, sorunuyla, problemiyle, partnerinizle ikiniz sorunlarınızı çözmeye geçmiş bitmiş mevzuları günün gündem konusu haline getirmemeye özen gösterin.

Uzak yerlerden uzak akrabalarınız beklenmedik dostlarınız, sizleri arayabilir ve aynı zamanda içinizden gelmeyebilir.

Sizi arayanlarla kontak kurmak, görüşmek, bir arada olmak, bahaneler yaratmak yerine ya da olmadık işleriniz varmış gibi gösterip yalanın beyazı pembesi siyahı olmaz, yalan yalandır.

Doğru açık sözlü olmaya gerçekten şu anda kimseyle görüşmek istemiyorum. Kendi içimdeyim ya da zor bir süreçten geçiyorum. Bir sonraki zamanda görüşmek dileğiyle diyerek açık sözlü olmaya özen gösterin yani.

Bahane yalan uydurduğunuzda. Kısa süre içerisinde mahcup olabilirler. Gerçekçi olmadıkları takdirde riyakârlıkla baş başa kalabilirler.



Aynı zamanda yurt dışı işleriniz varsa problemsiz bir şekilde alamadığınız bir vize çıkartamadığınız bir pasaport işiniz kendiniz için olabilir. Ailenizdeki kişiler için olabilir.

Bu hafta bunlarla meşgul olabilir. Haftanın ilk 3 gününde bunları çözümleyebilirsiniz. Herhangi bir sorunla da problemle de karşı karşıya kalmayacaksınız.

Seyahatler çok gündem konusu olacak. Beklenmedik yeni kararlar alabilirsiniz. Size kriz yaşatan size zorluk yaşatan bazı arkadaşlarınızla da aranıza gayet kaliteli mesafeler koyarak kendinizi hiç olmadığınız kadar dinginleştirecek huzurlu kılacaksınız.

Aynı zamanda Ekim ayında yaşadığınız bazı zorluklar bu hafta gündeminizde tekrar mevzu ve konu olabilir.

Aşk hayatınızla ilgili olabilir, iş hayatınızla ilgili olabilir. Ekimde şöyle bir düşünün, başınıza neler geldi, ne tarz torunlar, ne tarz problemler yaşayıp geçirdiyseniz o problemleri bu hafta problem olmaktan çıkıp çözüme ulaşabilmesi de Ayrıca mutluluğunuzu ve motivasyonunuzu yükseltecek.

Maddi konularda parasal işlerinizde sorun olan her şeyi çözümlüyorsunuz. Belki uzun bir süredir çalıştığınız işte bir zam bekliyorsunuz ama bir türlü gelmiyor.

Bir zam görüşmesi yapmak isteyebilirsiniz. Yapmanız için çok uygun. Belki de bu görüşmeyi yapmadan kazandığınız paradaki artışa inanamayabilirsiniz. Hatta beklediğinizin üzerinde artışlar olabilir.

Haftanın spotu, sorunlarınızı da ilişkinizi de kendi başınıza yaşayıp sürdürmeye özen gösterin.

YENGEÇ BURCU

Sevgili yengeçler, yükselen yengeçler maddi konuda bu hafta çok rahatlayacaklar.



Yeni gelir kapıları açabilirsiniz, işsizseniz yeni bir iş bulabilirsiniz, işiniz varsa işinize ek ilave işler bile yapabilirsiniz.

Partnerinize zaman ayırmaya çalışın, kendinizi işinize odaklayarak evli bir yengeç kadını evli bir yengeç erkeği olabilirsiniz.

Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler, ihmalcilik ilişkileriniz de şanssızlıklara neden olabilir. Kesinlikle aynı zamanda çalışma hayatınız sağlığınızla ilgili konulara yoğun odaklandığınız bu hafta da işiniz Geliriniz kazancınız inanılmaz yükselecek.

Maddi açıdan çok şanslı olacaksınız. Hatta mümkün olduğunca ikili ilişkilerinizde iş arkadaşlarınızla çalışma ortamınızda ya da iş yaptığınız kişilerle sizi kandırmaya çalışan ya da maddi açıdan zarara sokmaya çalışan bazı kişilerin görünmeyen yüzlerini tavırlarını sizlerden sakladıkları, gizledikleri konuları net bir şekilde göreceksiniz.

Ciddi anlamda yüzleşmeler yaşayacaksınız. Bu yaşayacağınız yüzleşmelerden ötürü üzülmeyin. Sevinin neden kandırılıyorum ki?Neden kandırılmışım ki? Neden hayatıma gelen herkes bana maddi açıdan zarar vermeye çalışıyor ki gibi soruları sorabilirsiniz kendinize.

Bir kere yaşadığınız problemleri sürekli yaşıyorsanız. Suçlu aramayın, dönün kendinize bakın nerede hata yapıyorsunuz, nerede dikkatsiz tavır ve davranışlar sergiliyorsunuz. Önce bunları toparlamaya çalışın.

Bir de vaktiyle sizi kandırmış maddi zarara uğratmış kişilerin karmasını, hayatınızdan atabilmeniz için olmuş. Bitmiş mevzuları içinizde de bitirin, affedin, özgür bırakın.

Bundan sonra aynı olayların tekrarının tekrarını yaşamamak için en büyük ödül geçmişi bırakmaktır. En büyük ödül geçmişle bağı kesmektir. En büyük ödül geleceğe odaklanmaktır.

Geçmişi hala zihinsel bilinçaltınızda sürdürdüğünüz takdirde birbirine benzeyen olayları tekrar tekrar yaşamak durumunda kalabilirsiniz.

O yüzden bu hafta gezegenlerin kombinasyonu sizleri uyarıyor diyor ki, lütfen geçmişte yaşadığın maddi konularla ilgili problemleri, sorunları tekrarının tekrarını yaşamak istemiyorsan çözümle.

Zaten bakın haftaya sizler de ayın yay burcunda ilerlemesiyle adım attınız. Sağlığınıza da özen göstermeniz gerekiyor.

Haftanın ilk 4 gününde beslenmenize uyku düzeninize, sinir sisteminize her zamankinden daha fazla özen göstermeniz gerekiyor.



Merkür’ün kova burcuna geçmesi ile hemen ardından yeni ayın kova burcunda oluşmasıyla ortaklığı ve finans anlamında yaşadığınız işleriniz varsa ortağınıza güveninizi kaybettiyseniz ortaklaşa bir iş planlıyorsanız bir yanım güven diyor, bir yanım güvenme diyorsanız, siz güvenmeyen tarafınızı dinleyin.

Mümkünse güven duymadığınız kişilerle hiçbir yatırıma, hiçbir işe kalkışmamaya özen gösterin.

Ayrıca finansal yaşadığınız bütün problemleri çöz net bir şekilde çözüyorsunuz. Yeni girişimlerde bulunarak kazancınızın daha da büyük artmasına, parasal konularda inanılmaz şanslısınız.

Yani aktiyle ektiğinizi bu hafta verimli bir şekilde biteceksiniz. Vaktiyle ektiklerinizi bu hafta verimli bir şekilde biçerken kendiniz de kazancınız ve başarılarınızla inanılmaz derecede motivasyon sahibi olacaksınız.

Zaten yengeç geliri kazancı işi yerinde olduğunda çok mutlu yengeç yaşam standardını hep daha iyiye taşımak isteyecek. Bu hafta istekte kalmayacaksınız. Planladığınız ve istediğiniz gibi kazancınızda ve gelirinizdeki artışla yaşam standardınızı üst seviyelere taşıyabileceksiniz.

Ayrıca bu hafta Uranüs’ün Venüs’le olumlu üçgen açısıyla hedef ve ideallerinizle ilgili sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz, şöyle bir düşünün.



Aralık ayında neleri hedefliyordunuz? Geçtiğimiz yılın son ayında işiniz kariyeriniz, eğitiminiz, planlarınız, yatırımlarınız konusunda neler yapmak istediğiniz ve yapamadınız?



Neydim ne oldum, ne olacağım durumu özellikle iyiye geldi değil mi? Çok iyiye gidiyor. Yaşam standartlarını ve yaşam kalitelerini inanılmaz üst seviyeye taşımanın fırsatlarına, imkânlarına sahip oldukları bu hafta da sadece ve sadece para kazanmayla kalmayacak önemli yapamadığınız atılımları ve yatırımları da başarıyla yapabileceksiniz.

Eğitimle ilgili de daha önce ürktüğünüz, korktuğunuz, giremediğiniz sınavlara girebilme konusunda sonuçlarında başarı elde etme hususunda çok şanslı olacaksınız.

Haftanın spotu, tekrar tekrar maddi konularda duygusal açıdan aşkta kandırılmak istemiyorsanız affedin gitsin geçmişi bırakın.

ASLAN BURCU

Şimdi sağlık ve sıhhat alanlarında özellikle sevgili aslanların üreme, bağışıklık sistemi ve kan değerlerine bir baktırsınlar.

Bu hafta sağlıkta genel anlamda çok temkinli, çok dikkatli olmanız gerekiyor. Şikâyetleriniz varsa bir yerlerinizde ağrılarınız varsa belim ağrıyor diye geçmeyin.



Yükselen aslanlar, güneş kendi burcu aslanı olanlar lütfen ağrıyan yerleriniz ağrıyor diye geçiştirmeyin.

Muhakkak bir doktora gittik gösterin kendinizi. Şimdi geçmişte yaşadığınız sorunlardan arınmaya çalışın, ruhunuzu özgürleştirin, bugünün işini yarına sakın bırakmayın.

Arkadaşlarınızın sizi kıskandığını fark edebilirsiniz. Olabilir bazen. Genelde bazı insanlar kıskanç olabiliyor. Bazı insanlar başkalarının yaşadığı acıları görüp mutlu olabiliyor.

Ben eskiden kızıyordum bu tarz insanlara başkalarının yaşadığı acılara, acılarla mutlu olan kişilere şimdi hiç kızmıyorum, acınacak kişi onlar.

Karanlık bir ruh dedikodu yapıyor. Karanlık bir ruh ön yargıda bulunuyor. Karanlık bir ruh sadece konuşuyor, çok biliyor, aman bırak bildiğiyle kalsın kızma bile hakkında konuşan konuşsun.

Sana kötülük yapmaya çalışan çalışsın. Senin bir aslan burcu bireyi olarak bu hafta şunu unutmaman gerekiyor, ben geçmişi geride bırakıyorum, geleceğime odaklanıyorum.

Buna konsantre olduğunda inanılmaz hayatını ve kendini ödüllendireceksin. Her programımızda belli burçlarda geçmişi yaşayanlar, yaşadıklarını aşamayanlar, hastalık yoktur, hastalığa neden olan yerleşen duygular vardır.

Bakın suyun hafızası var. Bizim bedenimizde de bir su var, her şey o suya kaydolduğunda böbreğimiz hastalanıyor, kalbimiz hastalanıyor.



Kronik hastalıklara yakalanıyoruz. Biz bedenimizi hasta etmek istemiyorsak bilinçaltımızı boşaltmaya özen gösterelim.

Özellikle bu hafta sizler de ayın yay burcunda ilerlemesiyle haftaya adım attığınız için belki çok hobiniz vardı. Yaşayıp geçirdiğiniz sıkıntılardan dolayı hobileri bile bir kenara bıraktınız.

Şimdi hobilerinize odaklanma zamanındasınız hobileriniz yerinize olsun ki fobileriniz olmasın. Merkür’ün kova burcuna geçmesiyle yeni ayın kova burcunda oluşmasıyla evliliğinizde yaşadığınız problemleriniz varsa net bir şekilde çözümleyeceksin.



Anlaşılır olmayı anlattıklarınızın anlaşılır olması inanılmaz mutlu olmanıza neden olacak. Bu hafta sorunları çözümlemek, problem olan her şeyden arınıp kurtulmak açısından oldukça şanslı bir haftadasınız.

Çözemediğiniz problemleri çözeceğinizden emin olun. Hatta uzun süredir bir ilişki yaşıyor olabilirsiniz ama yaşanmış ve geçirilmiş mevzu ve konulardan dolayı bir türlü evliliğe sıcak bakamıyordunuz ya da bir türlü evlilik kararı alamıyordunuz.

Bu hafta evlilik kararı alabilir, evlilik teklifi edebilirsiniz. Evlilik teklifi alabilirsiniz, evliliğe karar verebilirsiniz.

Uranüs’ün Venüs’le olumlu üçgen aşısıyla kariyer hayatınızda sürpriz olumlu haberler ve gelişmeler yaşayabiliriz.

Sizi geliştirmek, sizin geliştirmek istediğiniz, ertelediğiniz bazı yönlerinizi de geliştirmek, farkındalık kazanmak açısından çok başarılı bir haftadasınız. Eğitimle ilgili ise kendinizi geliştirme açısından çok başarılı bir haftadasınız.

Haftanın spotu, herkes aynada kendini görüyor. Siz de başkalarının aynasısınız, kim ne diyor, ne konuşuyor umurunuzda bile olmasın.

BAŞAK BURCU

İnsanlar partnerlerini bazı insanlar tabii ki yıllarca evli kalabiliyorsunuz. Boşandığınızda karınızı tanıyorsunuz. Ya da boşanırken kocanızı tanıyorsunuz ya da aylardır yıllardır birliktesiniz ayrılırken partnerinizi tanıyorsunuz.

Çok acı görünmeyen yönler karanlık yüzler ayrılık zamanlarında ortaya çıkar.Menfaatler çatışınca bitiyor.

Bu hafta birlikte çalıştığınız kişilere baskı uygulamamaya özen gösterin, iş hayatınızda ilişkinizin geleceğini sorgulayabilirsiniz. Maddi konularda da temkinli olmaya özen gösterin.

Öncelikle sizler de ayın yay burcunda ilerlemesiyle evinize, ailenize odaklanabilirsiniz. Yaşanmış, henüz sonlanmamış, sonlanmak üzere olan bir evliliğiniz ya da bir ilişkiniz varsa büyük sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.

Belki iftiraya uğradınız belki iftiraya uğradığınızı duyacaksınız. Gerçek olmayan aslında olmayan hiçbir şey için üzülmeyin.

Ayrılık aşamasındayken uydurulan bahaneler atılan iftiralar sizin üzerinize yapışıp kalmayacak. Bu dönem uğradığınız haksızlıklara mart ayında sevinç çığlıklara atarak sevinç gözyaşları dökebilirsiniz.

O yüzden ne duyarsanız duyun Allah’ım bu başıma gelen her şeyi kabul ediyorum. Ben hiç ağzımı açmıyorum. Doğruyu gören sensin sana bırakıyorum. Sen yarattığın kullarını nasıl ödüllendireceğini bilirsin. Nasıl ıslah edeceğini de sen bilirsin.

Sevgili başaklar kimseye beddua okumayın. Kimsenin ya en büyük haksızlığa bile uğrasanız yaradana havale edin. Çünkü beddua enerjisi çok büyük bir karma.

Size tutmazsa çocuğunuza tutar. Tabi çocuğunuza tutmazsa kardeşinize tutar. Yani eskiden hepimizin nineleri dedeleri derdi ya kızım beddua okuma sahibini bulamaz, eve geri döner.

O yüzden ağzınızdan çıkan sözlere kelimelere haftanın 7 günü boyunca. Ne olur dikkat edin. Belki dünden başladınız.



Allah onu böyle etsin diye hemen estağfurullah en azim çekin bol bol bu konuda uyarmak istiyorum.

Ayrıca Merkür’ün kova burcuna geçmesiyle yeni ayın kova burcunda oluşmasıyla sağlığınızla ilgili yaşadığınız problemleriniz varsa şifa buluyorsunuz.



Aynı zamanda yeni bir sağlıklı yaşam oluşturmak için iş ve kariyer hayatınızda daha iyi para kazanmak için çözüm yolları üretirken sağlam adımlar atarak ilerleyeceksiniz ve yurtdışı bağlantılı işleriniz varsa sürpriz olumlu gelişmeler ve haberler duyabilirsiniz.



Haftanın spotu, unutma canını yakanlar nereden yaktıysa aynı yerden canı yanacak. Sen yeter ki ağzını açma tevekküllü ol şükret, en büyük nimet, en büyük zenginlik şükür.

TERAZİ BURCU

Öncelikle bu hafta gerçeklerle yüzleşecekleri bir hafta göz sağlığına çok dikkat etmeleri gerekiyor. Aşk hayatınızda bazı sorunlar yaşayabilirsiniz diye başlık olarak uyarılar verdim.

Şimdi gerçeklerle yüzleşeceksiniz. Hani görünmeyeni görmek gözler niye hastalanıyor ya da rahatsızlanıyor. Gördüklerinizin yaşattığı etkiyle göz sağlığınıza bu hafta çok dikkat edin.

Özellikle sevgili teraziler, yükselen teraziler sizler de ayın yay burcunda ilerlemesiyle haftaya adım attınız. Hiç olmadığınız kadar çevrenize etrafınızda dönüp biten işlere odaklanmak istemeseniz de odaklanacağınız önemli bir haftadasınız.

Merkür’ün kova burcuna geçiş yapmasıyla yeni ayında kova burcunda oluşmasıyla aşk hayatı aşk hayatınızda yaşadığınız problemleri, sorunları çözümlemeye odaklanın. Mümkünse anlamaya ve orta yolu bulmaya çalışın tartışarak.

Süregelen bir ilişkiye sahipseniz, evli bir terazi burcuysanız ya da ilişki yaşayan bir terazi burcuysanız hani vardır ya iletişim kurulduğu vakitte dünyanın en harika kadınıyla birlikteyim dünyanın en harika adamıyla birlikteyim deriz ama anlaşılır olmadığımızda anlayamadığımızda seni nereden tanıdım? Karşıma çıktığın güneş öyle olsun, böyle olsun.

Bunlar çirkin ve yanlış yorumlar bu hafta sizler eğer ilişkinizi devam ettirmek istiyorsanız eğer birlikteliğinizde sorun oluşturacak olayların yaşanmasına müsaade etmek istemiyorsanız, anlamaya, dinlemeye ve anlaşılır olmaya özen göstermeniz gerekiyor.

Uranüs Venüs’ün olumlu kombinasyonuyla iş hayatınız çalışma ortamınız ve para kazancınızla ilgili kendinizi daha nasıl yükseltebilirsiniz konsantre olabilirsiniz, işten çıkarılmış olabilirsiniz.

Çok büyük bir borç yükünün altında olabilirsiniz ama asla bu hafta umutsuz olmayın. Hatta haftanın üçüncü, dördüncü ve beşinci gününde iş hayatınız çalışma ortamınızda sanki herkes birbiriyle anlaşma yapmış.

Birbiriyle anlaşarak sizin sinirlerinizi bozmak için ellerinden geleni yapıyormuş gibi davranış da sergileye bilirler. Bu durum sizin iş ve çalışma hayatınızda motivasyonunuzu asla etkilemesine izin vermeyin.

Mümkün olduğunca sorumluluklarınızın bilincinde olun. Mümkün olduğunca ne yapmak istediğinizde konsantre olun işareti. Hayatınızda ihmalci tavırlar sergilemeyin.



Uranüs ve Venüs’ün olumlu kombinasyonuyla ortaklı finansal anlamda beklentisi içinde olduğunuz parasal konularınız varsa sürpriz sonuçlar ortaya çıkabilir ve bu çıkacak sürpriz sonuçlarla maddi açıdan beklediğinizin üzerinde parasal kazançlara sahip olabilir.



Kesinlikle çok güzel, aynı zamanda eğitim hayatınızda yaşadığınız zorluklarınız varsa konsantrasyon problemi yaşıyorsanız tüm bunları ortadan kaldırarak okulunuza öğrenciyseniz okulunuza işiniz gereği eğitim alanında bir mesleğe sahipseniz mesleğinize tam anlamıyla konsantre olurken, başarınızda başarı katacaksınız.

Haftanın spotu, sorun olan her şeyi tatlı dil yılanı bile delilen çıkarır. Tatlı dille olmaya, agresif tavırlar sergilememeye özen gösterir.

AKREP BURCU

Bu hafta sevgili akrepler, yükselen akrepler, iş hayatınızla ilgili işinizin dışında başka işlerden sürpriz kazançlar elde edebilirsiniz. Kalbi boş olanlar ekran başına kalbinizi kazanmayı hak edecek aşkları çekeceksiniz.



Yeni aşklar yeni ilişkilere adım atacaksınız, iş hayatınızda istediğiniz her şeyi kolay geliştirecek ve gerçekleştireceksiniz.

Şimdi sizler de ayın yay burcunda ilerlemesiyle haftaya adım attınız. Kişisel finansınıza konsantre olurken çok odaklı olacaksınız.

Nereden ne kazanabilirim? Kendi kariyer alanında daha fazla nasıl ön planda olabilirim? Daha önce ön planda olmakta zorluk yaşıyorsanız ya da yaşadıysanız tüm bu zorlukları ortadan kaldıran çözümleri de yine kendiniz bulacaksınız.

Bir çalışansanız bir kurumda yöneticiyseniz ya da iş alanında sorumluluk sahibi taşıyan bir akrep burcu birey iseniz yaptığınız ve yapacağınız bütün işlerde başarılı sonuçlar elde ederek tüm dikkatlerin üzerinizde toplanmasına neden olacaksınız.

Merkür’ün kova burcuna geçmesiyle yeni ayın kova burcunda oluşmasıyla aile hayatınızda yaşadığınız sizi yoran sizi düşündüren endişe ve huzursuzluk yaşamanıza etki eden problemlerinizi çözümleyeceksiniz. Sorunlarınızı çözümleyeceksiniz.

Aynı zamanda aile hayatınızda sevginizi a beklediğiniz sevgiyi görürken vermeniz gereken sevgiyi de içtenlikle alacak, içtenlikle sunacaksın inşallah. Evinizle ilgili yaşadığınızda evde oturduğunuz düzende yenilikler yapmaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Bazı yenilikler yapma kararları alabilirsiniz. Uranüs’ün Venüs’le olumlu kombinasyonu anlaşma sözleşme ile ilgili işlerde sürpriz gelişmeler yaşamanıza olumlu yönde neden olur.



Sezgileriniz her zaman güçlü. Özellikle bu hafta, haftanın ilk 4 günü pazartesi salı çarşamba perşembe gördüğünüz rüyaları hatırlıyorsanız lütfen uyandığınız gibi not alın.

Çünkü size rehberlik eden rüyalar göreceksiniz. Yaptığınız işlerle ilgili yaşadığınız ilişkilerle ilgili ki akreplerin sezgileri hep güçlüdür. Haberci rüyaları hep görürsün.

Mutlaka rüya günlüğü tutsunlar. Nasıl bu kadar detay? Bu olayların haberini almışımın şaşkınlığını yaşayabilirler.

Aynı zamanda kırıldığınız darıldığınız, küstüğünüz bazı arkadaşlarınız size de geri dönüş yapabilir. Sizin desteğinize sizin sevginize, şefkatinize ihtiyaç duyabilir. Ne şekilde kırıldığınız, ne şekilde darıldınız? Güvendiniz onu bir düşünün.

Gerçekten istemeyerek ve bilmeyerek yanlış arkadaşlığınız bittiyse o arkadaşlar şans verebilirsiniz ama kandırıldıysanız ruhsal yaralandıysanız zarara uğradıysanız onurunuzla oynandıysa kaldıramadığınız ve zor atlattığınız problemleri size yaşatmış kişilerin dönüşlerine bir dur deyin.

Kapınızı, pencerenizi onları yapanlara kapatın. Tamam, küslük doğru bir şey değil, küs kalmayın.Affedin onu kendi yolunda sonsuza dek özgür bırakın.

Haftanın spotu, kendi ruhunuzun çok özel ve değerli olduğunu hissedin ve önemseyin.

Hayatınızdaki insanları kaybetmek istemiyorsanız, terk edilmek istemiyorsanız, işinizden olmak istemiyorsanız elinizdeki imkânları kaybetmek istemiyorsanız aman diyorum bilmediğiniz şeyleri biliyormuş gibi davranmayın.

Hiç kimseye bilmediğiniz konularda nasihatlerde bulunmayın. Her şeyin bilirkişisi gibi bir duruş sergilemeyin.

Şimdi senin dediğin bir şey var, onu burada söyleyemiyorum. Her çoklukta zorluk olur o yüzden gözünüzü seveyim hiç kimsenin hiçbir işine karışmayın, bir de bilirkişi edasıyla karınıza bilirkişi edasıyla sevgilinize bilirkişi edasıyla iş arkadaşlarınıza bencil davranışlarda bulunmayın.

5 gün sonra ben bunları nasıl yaptım? Öleceğim aklıma gelirdi de bu sözlerin ağzımdan çıkacağı aklıma gelmezdi dememek adına düşünerek konuşun, sivri dilli olmayın, bencil tavır ve davranışlar sergilememeye çok dikkat edin. Özen gösterin demiyorum. Dikkat edin.



Bak huzurlu bir haftaya sizi bekliyor aslında ama siz bencil davranışlarınızdan dolayı hayatınızı mahvedebilirsiniz kendi hayatınızı karıştıran miksersiniz.

Bu hafta kendi hayatınızı mikserlemek istemiyorsanız, hayatınızın mikseri olmak istemiyorsanız, dilinize, sözünüze, gözünüze tavrınıza davranışınıza dikkat edin lütfen.

Para kazanmayı hırs haline getirmeyin. Para bir araç para yaşamımızı sürdürebilmemiz için karnımızı doyurmamız için, barınmamız için tabii ki imkânlara göre istediğiniz evi alabilirsiniz.

Vakti gelince almış da olabilirsiniz ama parayı hırs yaparsanız o para sizden kaçar. Buna çok dikkat edin.

Çalışın sorumluluklarınızın bilincinde olun. Kazandığınız parayı yiyin. Kötü gün parası biriktirmeyin, hırs yaparak para biriktirmeyin.

Sizlere naçizane tavsiyem, para bir araç parayı hırs haline getirdiğinizde çalışma ilerleme, motivasyonunuzun düşmesine, iş yerinde negatif görüntü sergilemenize, sevimsizleşmenize neden olmak istemiyorsanız önce işim düzenim hak ediyorsam kazanacağım, kazanmam gereken bana gelecek rızkı veren Allah, sen sorumluluklarının farkında ol bilincinde olsun.

Bir eğitim hayatın varsa hayatını mikserlemedikten sonra kendini travmalar üzüntülere katmadıktan sonra eğitimde çok başarılısın.

Haftanın spotu, kendinin en büyük dostu olman gereken bir haftadasın en büyük düşmanlıkları, sen sana yapabilirsin.

Sevgili oğlaklar, yükselen oğlaklar, bu hafta hayatınızı sorgulayabilirsiniz. Tepeden tırnağa aşk hayatınızla ilgili soru işaretleriniz olabilir.

İş hayatınızda aceleci olmamaya lütfen özen gösterin. Bunlara dikkat ettiğiniz takdirde her şey sizin hayrınıza.

Şimdi haftaya siz de sevgili oğlaklar yükselen oğlaklar ayın yay burcunda yine ilerlemesi ile adım attığınız için ne olur maneviyatınıza odaklanın.

İçinize dönün içinizdeki sizin neye ihtiyacının olduğunu kendi içsel dünyanızda keşfetmeye özen gösterin ayrıca Merkür’ün kova burcuna geçmesiyle ardından yeni ayın kova burcunda oluşmasıyla kişisel finansınızla ilgili yaşadığınız problemleri çözümlemeye konsantre olacaksınız.

Alacak verecek meseleleriyle ilgili problemleriniz varsa haftanın ilk 5 gününde bu problemlerin hepsini çözecek ve çözümleyeceksiniz.

Ayrıca Uranüs Venüs kombinasyonuyla kalbi boş olan bir oğlak burcu birey iseniz sürpriz aşklara adım atabilirsiniz.

Eğitimle ilgili çok şanslı bir haftadasınız, yeni bilgileri sünger gibi çektiğinizi fark edeceksiniz. Hazırlanacağınız bir sınavınız varsa başarınıza başarı katacaksınız.

Haftanın spotu, aşk hayatınızda kaprisli olmayın fazla naz aşık usandırır.

Hiç kimseye karşı böbürlenmeyin. Maddi konularda şansınız çok çok artabilir. Bu hafta şimdi haftaya sizler de sevgili kovalar yükselen kovalar ayın yay burcunda ilerlemesiyle başladınız.

Sosyal çevrenize odaklanabilirsiniz. Kim benim en iyi dostum? Kim benim hayrıma kim benim zararıma kim hayatımda kalmalı, kimler hayatımdan çıkmalı?

Hiç olmadığınız kadar bu hafta hayatınızı gözlemlerken hayatınızda kalması gerekenleri tutacak çıkması gerekenlere mesafelerinizi net bir şekilde koyacaksınız.

Aynı zamanda mert ürün burcunuza geçmesiyle yeni ayın burcunuzda oluşmasıyla hayatınızın genelinde yaşadığınız problemleri ortadan tamamen kaldırıp çözümlüyorsunuz.

Eğitim hayatınızdan, iş hayatınıza, kariyerinizin geleceği iletişim ve ilişkilerinizdeki sorunları yük olmuş, bütün yükleri üzerinizden atıyorsunuz.

Uranüs’ün Venüs de olumlu oluşturacağı kombinasyon aşk hayatınızla ilgili sürpriz gelişmeler yaşamanızı etki edebilir.



Evli bir kova kadını ya da kova erkeği olabilirsiniz. Uzun bir süredir partnerinizle birbirinize jestler yapmayı unutmuştunuz ya da ötelemiştiniz, ertelemiştiniz.

Bu hafta akşam eve geldiğinizde bir kova erkeği olarak eşinizin size yapacağı sürpriz yemekler, çok güzel, sunumlar şaşkınlıklar içerisinde kalmanıza neden olabilir.

Ne oldu, hangi dağda kurt öldü demeyin ya da ne istiyorsun? Talebin ne demeyin.

Unuttuklarını hatırladığı için ona teşekkür edin. Sanki dün de bu sofrayı kurmuş gibi davranın ve teşekkürünüzü lütfen esirgemeyin.

Ama yeni neden hatırladığım bunları benden bir beklentin var mı? Gibi deyip sivri devri davranıp eşinizin size sunduğu sürprizin size zehir olmasına neden olmayın.

Siz de bir kova kadını kova erkeği olarak partnerinizi ayırmadığınız zaman ayırabilir aranızdaki ilişkinin enerjisini yükselmesine bu romantizminizin artmasına neden olacak olan sürprizleri karşılıklı yapabilir ve yaşayabilirsiniz.

Aynı zamanda hayatınızın genelinde neleri değiştirmek isteyip değiştiremediyseniz onları tamamen geliştirip değiştirebileceksiniz.

Öğrenci bir kova burcuysanız bugün yapmanız, çalışmanız gereken ödevlerinizi ama 3 gün sonra yaparım demeyin. Bugünün ödevlerini yarına bırakmayın.

Enerjinize tembellik enerjisi dahil etmeyin, neyi ne zaman yaparımla değil, yapmanız gerekeni hemen yapmaya konsantre olduğunuzda okul eğitim hayatınızda daha büyük başarıya ilerlemeye yükselişe sahip olabilirsiniz.

Bir de üniversite sınavına hazırlanan bir kova burcu birey iseniz korkmayın ve heyecan yapmayın.

Bakın Plüton şu anda kova burcunda. Üniversite sınavı olana kadar da orada Retro’ya geçecek. Sonra tekrar oğlak’a dönecek. Siz hayatınızı eğitim konusunda öğrenim konusunda yeniden inşa edeceksiniz.

Ve bu durum öğrenci olan ve üniversiteye hazırlanan kovalara çok büyük başarı getirecek. Hatta oğlu kızı kova burcu olan ya da kendi kova burcu olan anneler babalar bu kız ne olacak? Hiç umudum yok. Bu oğlan ne olacak? Hiç umudum yok. Sözlerini yapıyorsanız bitirin.

Gidin çocuklarınıza, profesör olmak zorunda değilsin istediğin seçtiğin alanda okumak senin için en büyük ödül. Ve lütfen çocuklarınızın meslek eğitim si seçimlerine karışmayın.

Haftanın spotu, büyük lokma, yut, büyük laflar konuşma.

BALIK BURCU

Sevgi ve saygınızı çevrenize göstermekten çekinmeyin. Eğitim ve iş hayatında başarılı bir hafta sizinle süper muhteşem bir haftadasınız ve gerçekten sevgili balıklar yükselen balıklar ayın yay burcunda ilerlemesiyle haftaya adım attınız.

Hiç olmadığınız kadar kariyerinize ve eğitiminize odaklanıyorsunuz. Merkür’ün kova burcuna geçmesiyle ve yeni ayın kova burcunda oluşmasıyla inanılmaz sağlam adımlar atma durumuna sahipsiniz.

Aldatma kandırılmaya karşı hep tedbirli olacağınız bir haftadasınız. Uranüs’ün Venüs ile üçgen açısıyla ev aile hayatınızla ilgili sürpriz olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Yani şunu size net söyleyebilirim, uzun bir süredir bir yerden bir yere taşınamama kararı veren bir balık bireyi iseniz aradığım evi bulamıyorum diyorsanız ev almak istiyorum beğendiğimi başkası almış diyorsanız aradığınız evleri bulacaksınız.

Kiracı olmak için de ev sahibi olmak için de ve bu dönem değişecek alanlar, lokasyon, adresler, evler, alanlar inanılmaz şanslı gelecek size.

Hatta şunu bile diyebilirsiniz, yeni evime taşındım. Bir ev, bir insanın hayatını bu kadar mı değiştirebilir? Bu kadar mı yenileyebilir? O kadar güzel olacak.

Ayrıca bu hafta zaman zaman kendinizi ifade etmekte zorlandığınızı, hissettiğiniz olay ve konuların neden kaynaklandığını çözerek de ifadesel problemlerinizi de çözeceksiniz.

Sosyal hayatınız ve ilişkilerinize çok daha fazla önem verip eğlenceli vakitler geçirmeye ihtiyaç duyacaksınız.

Duygularınızın anlaşılması, hayatınızdaki kişinin size sunduğu sevgiyi hissetmek, bunu derinlemesine hissetmek, yaşadığınız evliliğe yaşadığınız birlikteliğe muazzam derecede mutluluk muazzam derecede huzur katacak.

İşim yok, işten çıkarıldım diyen bir balık burcuysanız iş kurdum, para kazanamıyorum diyen bir balık birey iseniz hiç korkunuz olmasın. Haftanın üçüncü, dördüncü ve beşinci gününde bütün umutsuzluklarınızı ortadan kaldıracak fırsatlara sahip olacaksınız.

Aile büyüklerinizle ilişkilerinizde güce ve güvene sahip olacaksınız. Her şey şahane olacak. Nazardan çok korkacaksınız. Dua ediyorsanız korkunuz yanlış.

Haftanız sporu, Allah’a güven, kendine inan.

Kaynak: Nur Viral ile Hayatta Her Şey Var Programındaki Nuray Sayarı’nın konuşmaları haberleştirilmiştir.