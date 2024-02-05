- Eğitim

Yangın güvenliği ve ilk yardım bilinci

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü, personelinin güvenliğini ve bilgi donanımını artırmak amacıyla kapsamlı bir yangın güvenliği ve ilk yardım eğitimi düzenledi. Bu önemli eğitim, personele yangın anında nasıl hareket edilmesi gerektiğini öğreterek, acil durumlarda hayat kurtarıcı bilgiler sunmayı amaçladı.

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Kritik Bilgiler ve Pratik Uygulamalar

Eğitim programı, yangından korunma yöntemleri, yangın esnasında uygulanması gereken doğru teknikler ve ilk yardım faaliyetleri gibi hayati konuları kapsadı. Eğitimci Melahat Özdemir tarafından verilen bu değerli dersler, personelin bilgi ve becerilerini artırırken, aynı zamanda pratik uygulamalarla desteklendi. Eğitimin sonunda gerçekleştirilen yangın söndürme tatbikatı, teorik bilgilerin pratiğe dökülmesini sağladı.

Hayat Kurtaran Tatbikatlar

Personel, gerçekleştirilen tatbikatla yangın söndürme tüpünün nasıl kullanılacağını öğrendi. Alevler üzerinde yapılan uygulamalı eğitim, katılımcılara yangın anında sakin kalma ve etkili müdahale teknikleri konusunda güven verdi. Bu tatbikat, acil durumlarda soğukkanlılığı koruma ve yangına hızlı müdahale edebilme yeteneğini pekiştirdi.

Önleyici Eğitimlerin Önemi

Yangın güvenliği ve ilk yardım eğitimleri, olası felaketlerde can ve mal kaybını en aza indirmek için büyük önem taşımaktadır. Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu eğitim programı, personelin bilinçlendirilmesi ve olası bir yangın anında doğru müdahale yöntemlerinin öğretilmesi açısından kritik bir adım olarak görülmektedir. Kurumlar, bu tür eğitimlere öncelik vererek, hem çalışanlarının hem de genel olarak toplumun güvenliğine katkıda bulunmaktadır.

# düzce

05 Şub 2024 - 18:18 Düzce- Eğitim

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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