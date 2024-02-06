Trendyol 1. Lig'de bir günde 3 teknik direktörle yollar ayrıldı

Trendyol 1. Lig'de sarsıcı bir gelişme yaşandı. Boluspor'un rakipleri Ankara Keçiörengücü, Ümraniyespor ve Şanlıurfaspor'da aynı gün içinde teknik direktör değişikliği gerçekleşti. Bu olay, ligdeki rekabet ve takımların hedefleri doğrultusunda önemli bir dönüm noktası olarak görüldü.
Ankara Keçiörengücü'nde yeni bir sayfa
Başkent temsilcisi Ankara Keçiörengücü, teknik direktör Ahmet Cingöz ile yollarını ayırdığını duyurdu. Cingöz, takımın başında geçirdiği 8 lig maçında 1 galibiyet, 5 yenilgi ve 1 beraberlik elde etti. Bu sonuçlar, takımın ligdeki konumunu etkileyerek değişikliğe gidilmesine neden oldu.
Şanlıurfaspor ve İrfan Buz
ASTOR Enerji Şanlıurfaspor da teknik direktör değişikliğine giden takımlar arasında yer aldı. İrfan Buz ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran sarı yeşilli ekip, Buz'un görevde olduğu süre zarfında 15 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Ekim ayında göreve başlayan Buz, takımın performansında istenilen düzeye ulaşamadı.
Ümraniyespor'da bir dönem sona erdi
Ümraniyespor, teknik direktör Mustafa Gürsel'in istifasıyla yeni bir yapılanma sürecine girdi. Gürsel, sezon başında göreve gelmiş ve takım yeniden yapılanma sürecinde birçok önemli ismi bünyesine katmıştı. Ancak alınan kötü sonuçlar, Gürsel'in görevinden ayrılmasına yol açtı. Ümraniyespor'un cuma akşamı Ahlatcı Çorum FK ile oynayacağı maçta yeni teknik direktörüyle sahaya çıkması bekleniyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.