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Trendyol 1. Lig'de bir günde 3 teknik direktörle yollar ayrıldı

Trendyol 1. Lig'de sıra dışı bir gün: Ankara Keçiörengücü, Ümraniyespor ve Şanlıurfaspor, teknik direktör değişikliğine gitti. Ligdeki rekabet ve hedeflere ulaşma çabası bu önemli kararları beraberinde getirdi.

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Trendyol 1. Lig'de bir günde 3 teknik direktörle yollar ayrıldı mask
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Trendyol 1. Lig'de sarsıcı bir gelişme yaşandı. Boluspor'un rakipleri Ankara Keçiörengücü, Ümraniyespor ve Şanlıurfaspor'da aynı gün içinde teknik direktör değişikliği gerçekleşti. Bu olay, ligdeki rekabet ve takımların hedefleri doğrultusunda önemli bir dönüm noktası olarak görüldü.

Ankara Keçiörengücü'nde yeni bir sayfa

Başkent temsilcisi Ankara Keçiörengücü, teknik direktör Ahmet Cingöz ile yollarını ayırdığını duyurdu. Cingöz, takımın başında geçirdiği 8 lig maçında 1 galibiyet, 5 yenilgi ve 1 beraberlik elde etti. Bu sonuçlar, takımın ligdeki konumunu etkileyerek değişikliğe gidilmesine neden oldu.

Şanlıurfaspor ve İrfan Buz

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor da teknik direktör değişikliğine giden takımlar arasında yer aldı. İrfan Buz ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran sarı yeşilli ekip, Buz'un görevde olduğu süre zarfında 15 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Ekim ayında göreve başlayan Buz, takımın performansında istenilen düzeye ulaşamadı.

Ümraniyespor'da bir dönem sona erdi

Ümraniyespor, teknik direktör Mustafa Gürsel'in istifasıyla yeni bir yapılanma sürecine girdi. Gürsel, sezon başında göreve gelmiş ve takım yeniden yapılanma sürecinde birçok önemli ismi bünyesine katmıştı. Ancak alınan kötü sonuçlar, Gürsel'in görevinden ayrılmasına yol açtı. Ümraniyespor'un cuma akşamı Ahlatcı Çorum FK ile oynayacağı maçta yeni teknik direktörüyle sahaya çıkması bekleniyor.

 

 

 

# ankara, boluspor

06 Şub 2024 - 09:32 - Spor

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