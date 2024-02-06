Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan'a göre, şu anki sıcak hava koşulları, fındık için tehlike oluşturuyor

Türkiye'nin önemli tarımsal ürünlerinden fındık, 2024 yılında mevsim normallerini aşan sıcak hava dalgalarının etkisi altında. Uzmanlar, bu durumun fındık üretimini olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıyor. Özellikle Ordu gibi ana üretim merkezlerinde, beklenen kar yağışının eksikliği ve potansiyel zirai don olayları endişeleri artırıyor.
Sıcak havanın fındık üzerindeki etkisi
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan'a göre, şu anki sıcak hava koşulları, fındık püsküllerinin erken görünmesine neden oluyor. Bu durum, fındık tomurcuklarının erken dönemde açılmasına ve mart ayında yaşanabilecek soğuk hava dalgalarıyla birlikte zirai don riskini beraberinde getiriyor. Soydan, bu yıl kış mevsiminin beklenenden daha sıcak geçtiğini ve ana fındık üretim alanlarındaki kar yağışının yetersiz olduğunu belirtiyor.
Kritik iki ay: Şubat ve Mart
Soydan, önümüzdeki Şubat ve Mart aylarının, 2024 fındık üretimi için son derece kritik olduğunu vurguluyor. Geçmişte 2004-2014 yılları arasında yaşanan zirai don olaylarının benzeri bir tehdit, bu yıl da mevcut. Bu dönemde ani sıcaklık düşüşleri, özellikle yaprak açmış fındık ağaçlarında don olayına yol açabilir, bu da ciddi rekolte kayıplarına neden olabilir.
Üreticilere önemli uyarılar
Fındık üreticilerine yönelik en önemli tavsiye, tarım sigortası yaptırmaları yönünde. Arslan Soydan, tarım sigortasının önemini vurgulayarak, 2024 fındık üretimi için son başvuru tarihini 3 Mart 2024 olarak belirtiyor. Bu sigorta, olası zirai don ve diğer hava koşulları kaynaklı zararları kapsayacak şekilde tasarlanmıştır.
2024 yılında Türkiye'de fındık üretimi için sıcak hava ve zirai don tehlikesi, üreticileri ve sektörü yakından ilgilendiriyor. Uzmanlar, mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıkların ve beklenen zirai don olaylarının potansiyel zararlarını azaltmak için gerekli önlemlerin alınmasının önemini vurguluyor. Bu bağlamda, fındık üreticilerinin tarım sigortası yaparak riskleri minimize etmeleri öneriliyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.