06 Şub 2024 - 11:30- Gündem G:

Batı Karadeniz Bölgesi’nde görülen yağışlı hava ile beraber Bolu ve çevresinde sıcaklık dereceleri hissedilir ölçüde artış gösterdi

Geçtiğimiz gün Bolu’da Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonlarında ölçülen -20 derece ile Gerede Samat Köyü’nde en soğuk gece yaşanırken yapılan son ölçümde sıcaklığın hissedilir derecede artarak -4 dereceye çıktığı görüldü.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Batı Karadeniz Bölgesi’nde görülen yağışlı hava ile beraber Bolu ve çevresinde sıcaklık dereceleri hissedilir ölçüde artış gösterdi mask
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 Batı Karadeniz Bölgesi’nde yağışlı hava ile beraber Bolu ve çevresinde sıcaklık dereceleri hissedilir ölçüde artış gösterdi. Bolu ve çevresinde etkili olan yağışlı hava ile beraber en soğuk geceyi yaşayan Gerede Samat Köyü’nde de sıcaklık arttı.

Bolu’da kurulan Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu verilerine göre sıcaklık Gerede Samat Köyü’nde -4’e çıkarken bu hafta Bolu ve çevresinde sıcaklığın daha da artacağı tahmin ediliyor. Buna göre bu hafta ve hafta sonunda Bolu ve çevresinde hava sıcaklığının;

6 Şubat Salı en yüksek 13, en düşük 6 derece

7 Şubat Çarşamba en yüksek 16, en düşük 3 derece

8 Şubat Perşembe en yüksek 15, en düşük 5 derece

9 Şubat Cuma 15, en düşük 5 derece

10 Şubat Cumartesi en yüksek 16, en düşük 4 derece olması bekleniyor
# meteoroloji

06 Şub 2024 - 11:30 Bolu/ Bolu- Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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