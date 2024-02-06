Prof. Dr. Naci Görür'den Adıyaman'a kritik deprem uyarısı

Prof. Dr. Naci Görür'den Önemli Mesajlar

Adıyaman, deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün katılımıyla düzenlenen 'Depreme Dirençli Kentler' sempozyumuna ev sahipliği yaptı. Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin davetlisi olarak şehre gelen Prof. Dr. Görür, 6 Şubat depreminin yıldönümünde, depremin en çok etkilediği bölgelerden biri olan Adıyaman için önemli uyarılarda bulundu.

Bitlis Zağros Bindirme Kuşağı

Prof. Dr. Naci Görür, Adıyaman'ın jeolojik konumu hakkında çarpıcı bilgiler paylaştı. Şehrin, deprem riski yüksek Bitlis Zağros Bindirme Kuşağı'nın başlangıcında yer aldığını belirten Görür, 6 Şubat depremleri sırasında bu kuşağın büyük stres biriktirdiğini ve Adıyaman için ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Doğu Anadolu Fayı'nın Tehlikesi

Adıyaman'ın, deprem üreten büyük levhaların hareketli olduğu bir bölgede yer aldığını vurgulayan Prof. Dr. Görür, özellikle Doğu Anadolu Fayı'nın (DAY) şehre yakın konumunun büyük bir risk taşıdığını söyledi. DAY'ın 500 yıllık bir tekrar periyodu ile deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu belirten Görür, Adıyaman'ın bu gerçeği göz önünde bulundurarak hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

Geleceğin Tehlikesine Hazır Olun!

Prof. Dr. Görür, bir fayın kırılması sonucu açığa çıkan enerjinin, komşu faylara transfer edilerek, deprem olasılığını artırdığını açıkladı. Bu durumun, Bitlis Zağros Kuşağı'nda beklenen deprem periyodunu önemli ölçüde öne çekebileceğini belirtti. Görür, Adıyaman ve çevresindeki bölgelerin, yüzyıllar sonra olsa bile muhtemel bir depreme karşı şimdiden önlemler alması gerektiğinin altını çizdi.

Adıyaman İçin Yol Haritası

Prof. Dr. Naci Görür'ün uyarıları, Adıyaman için bir uyanış çağrısı niteliğinde. Şehrin, depreme dirençli bir kent olma yolunda atması gereken adımlar büyük önem taşıyor. Altyapıdan binaların yapımına, eğitimden acil durum hazırlıklarına kadar geniş bir yelpazede önlemler alınması gerektiği vurgulanıyor. Adıyaman'ın, deprem riskini azaltmak ve olası bir felakete karşı dirençli hale gelmek için bilimsel veriler ışığında hareket etmesi büyük önem taşıyor.