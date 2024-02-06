Fenerbahçe ve Galatasaray tarihe geçiyor

Zirveyi paylaşan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın en yakın takipçisi Beşiktaş 39 puanla onları izliyor. Bu büyük puan farkı, ligin ne kadar zorlu geçtiğini ve iki takımın dominasyonunu gözler önüne serdi.

En yükse puan toplayan takım

Üç puanlı sistemde, 24. haftalar itibarıyla en yüksek puan toplayan takım unvanı, 1999-2000 sezonunda Galatasaray'a aitti. Ancak şimdi Fenerbahçe ve Galatasaray, bu rekoru da kırmaya aday.

Tarihi rekorların peşinde

Takımlar, sezon sonu hedeflerine odaklanmış durumda. Özellikle, 1988-1989 sezonunda 93 puanla şampiyon olan Fenerbahçe'nin rekoru, bu sezon kırılabilir. Fenerbahçe ve Galatasaray, ortaya koydukları mücadele ile geçmişin bu önemli başarılarını geride bırakmayı hedefliyor.

Avrupa sahnesinde de başarılı performans

Fenerbahçe ve Galatasaray, sadece ligde değil, Avrupa kupalarında da başarılı performanslar sergileyerek yollarına devam ediyorlar. Bu sezon, her iki takım da toplam 37 maç oynadı; bu maçların 24'ü ligde, 12'si Avrupa kupalarında ve biri Ziraat Türkiye Kupası'nda gerçekleşti. Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda sadece üç kez mağlup olurken, Galatasaray dört kez yenilgiyi tattı.

Kasımsız galibiyetler

Ligde, Fenerbahçe ve Galatasaray sadece birer kez kaybetme başarısını gösterdi. Bu yenilgiler, Kasım ayında yaşandı; Fenerbahçe, Trabzonspor'a; Galatasaray ise Atakaş Hatayspor'a mağlup oldu. Bu maçlar dışında, iki takım da Kasım ayından bu yana ligde yenilgi yüzü görmedi. Bu istikrarlı performans, onların zirvedeki yerlerini sağlamlaştırıyor.

İşte tarihe geçen istatistik

Süper Lig tarihindeki en yüksek puanla Bu sezon, her iki takım da 63 puan toplayarak, bu aşamada en fazla puan toplayan takımlar olarak tarihe geçtiler.