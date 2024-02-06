AK Parti'nin Bolu Belediye Başkan Adayı Demirkol, Bolu'nun manevi mirasına saygı niyetiyle İzzet Baysal'ı kabrinde ziyaret etti

Bolu'nun manevi babasına vefa ziyareti

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, önemli bir vefa örneği göstererek, şehrin manevi babası olarak kabul edilen İzzet Baysal ve onun değerli eşi Solmaz Baysal'ın son dinlenme yerlerini ziyaret etti. Bu anlamlı ziyaret, şehrin kültürel ve manevi değerlerine olan saygının bir göstergesi olarak kaydedildi.

İzzet Baysal Vakfı ile güçlü bağlar

Ziyaretin ardından Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol ve beraberindeki heyet, İzzet Baysal Vakfı'nın yönetim kurulu başkanvekili Fatih Yamaner ve diğer vakıf üyeleri ile bir araya geldi. Toplantıda, vakfın şehrin sosyal ve kültürel yaşamındaki rolü ve gelecekteki projeleri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Demirkol, vakfa olan desteğin süreceğinin altını çizdi.

Bolu için söz verilen destek

Demirkol, ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada, İzzet Baysal'ın Bolu için yaptığı hizmetlerin ve şehrin gelişiminde oynadığı kilit role vurgu yaptı. Solmaz Baysal'ın da hatırasına saygıyla yaklaşarak, her iki şahsiyetin de Bolu için yaptıkları fedakârlıkların unutulmayacağını belirtti. Bolu'nun mimarı olarak kabul edilen İzzet Baysal'a minnettarlık duygularını ifade ederken, vakfın ve şehrin geleceği için verilecek desteğin altını çizdi.

Bolu'nun mirası ve geleceği

Demirkol'un ziyareti ve açıklamaları, Bolu'nun tarihine ve geleceğine olan derin bağlılığı simgeliyor. İzzet Baysal ve Solmaz Baysal'ın kabirlerini ziyaret etmekle kalmayıp, aynı zamanda vakıf ile yapılan toplantılar ve verilen destek sözleri, şehrin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine olan katkının sürdürüleceğinin bir işareti olarak kabul ediliyor.