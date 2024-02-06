Günlük 2 bin TL’ye çalışacak inşaat ustası bulamayınca, kadın müteahhit inşaatta kendi çalışıyor

İnşaat ustası bulamayan Zeynep Alkan inşaatta çalışıyor

Sakarya'da işçi bulma konusunda zorluk yaşayan bir kadın müteahhit, çözüm olarak baretini ve çizmelerini giyip inşaatta çalışmaya karar verdi. Zeynep Alkan adlı müteahhit, 22 yıllık deneyimine rağmen usta ve işçi bulmakta sıkıntı çektiklerini belirtti. Alkan, günlük ücretlerin bin 500 ile 2 bin lira arasında değiştiğini ve sabahları ustaların çalışacak olanları evlerinden aldığını, öğle ile akşam yemeğini karşıladığını ve eve götürdüğünü söyledi. Ancak buna rağmen işçi bulamadıklarını ifade etti.

Harç karıştırıyor, tuğla yerleştiriyor

Sakarya'da inşaat sektöründe olduğu gibi birçok sektörde işçi ihtiyacının sıkıntıya neden olduğunu vurgulayan Zeynep Alkan, bu sebeple kendi inşaatında çalıştıracak usta ve işçi bulamayınca baret ve çizmelerini giyip işe kendi eliyle katıldığını aktardı. Alkan, proje takibi yanı sıra harç karıştırma ve tuğla yerleştirme gibi işlerle uğraşarak inşaatın tamamlanması için çaba sarf ettiğini belirtti.

İnşaat ustaları yurtdışında çalışıyor

Alkan, inşaat sektörünün ülkedeki iş gücünü en çok istihdam eden sektör olduğunu dile getirerek, ekonomik dalgalanmalardan etkilenmelerine rağmen yatırım yapmaya ve istihdamı artırmaya çalıştıklarını ancak nitelikli ve yetenekli iş gücü bulma konusunda zorlandıklarını ifade etti. Ayrıca, inşaat ustalarının genellikle döviz kazanmak amacıyla yurtdışında çalıştığını ve bu durumun Türkiye'de işçi sıkıntısına neden olduğunu belirtti.

Alkan, bu durumun konut alımını zorlaştırdığını söyledi

Maliyetlerin artmasına rağmen uygun nitelikte ustaların bulunamamasının sektörü olumsuz etkilediğine dikkat çeken Alkan, bu durumun maliyet artışlarını beraberinde getirerek konut alımını zorlaştırdığını söyledi. Kendi yaşadığı deneyim üzerinden konuşan Alkan, göçle gelen işçilerin yasallaşmasını talep ederek, şirketlerin kendi bünyelerinde eleman yetiştirebilmeleri için eğitim verme sorumluluğunu üstlenmeleri gerektiğini vurguladı.

Ücretler bin 500 ile 2 bin TL arasında, ama işçi bulunamıyor

Son olarak, işçi bulma konusundaki zorluğa değinen Alkan, ücretlerin bin 500 ile 2 bin lira arasında olmasına rağmen uygun eleman bulma konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirtti. Hükümetin çabalarını takdir etmelerine rağmen, durumun daha da iyileştirilebileceğini ifade etti ve mağduriyetin giderilmesinin sektör ve ülke açısından olumlu olacağını belirtti.