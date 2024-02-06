Eskişehirspor'un transfer yasağı son buldu, Eyüpspor Başkanı'ndan büyük destek

Eskişehirspor, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, geçmişte Trabzonspor ile ilgili bir dosyayı kapatarak transfer yasağını kaldırdığını hatırlattı. Ancak, Mehmet Murat Uçar'ın mahkeme kararıyla transfer tahtasını yeniden kapattırdığı bilgisine yer verildi.

Özkaya’dan jest

Bu süreçte, Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın önemli bir adım atarak, Uçar'dan muvafakatname alınmasını sağladığı ve böylece transfer engelinin kaldırıldığı belirtildi.

Özkaya'dan örnek davranış

Murat Özkaya'nın bu jesti, sadece Eskişehirspor için değil, Türk futbolu adına da önemli bir dayanışma örneği olarak kaydedildi. Eyüpspor Başkanı, Mehmet Murat Uçar ile ilgili dosyayı 1 milyon 500 bin TL ödeyerek kapatma kararı aldı. Bu hareketiyle Özkaya, spor camiasında büyük takdir topladı.

Eskişehirspor’dan teşekkür

Eskişehirspor, yapılan bu destekten dolayı Murat Özkaya'ya teşekkürlerini iletti. Açıklamada, Eyüpspor Başkanı'na minnettarlık ifadeleri yer alırken, Süper Lig yolunda başarılar dilendi.

Geleceğe umutla bakış

Bu gelişme, Eskişehirspor'a transfer piyasasında yeni sayfalar açma ve takımını güçlendirme imkanı tanıdı. Eskişehirspor ve taraftarları, bu destekle birlikte geleceğe daha umutlu bakarken, Eyüpspor Başkanı'nın bu davranışı spor camiasında geniş yankı buldu.