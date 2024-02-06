Düzce’den depreminin yıl dönümünde anma mesajı

Düzce Valisi Selçuk Aslan, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yıl dönümünde duygusal bir mesaj yayımladı. "Acımız Hala Taze" başlığını taşıyan mesajda, Aslan, felaketin yarattığı acının hala yüreklerde hissedildiğini ve millet olarak bu zorlu süreci dayanışma içinde aşmanın önemine vurgu yaptı.

Milletin Gücü ve Dayanışması Öne Çıktı

Vali Aslan, depremin ilk saatlerinde sergilenen hızlı müdahale ve koordineli çalışmaların Türkiye'nin gücünü gösterdiğini belirtti. "Toplumsal Dayanışmanın Gücü" alt başlığı altında, kaybedilen canların unutulmadığını ve yaralı vatandaşlara şifa dileklerini iletti. Aslan, bu süreçte gösterilen birlik ve beraberliğin, Türk milletinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha kanıtladığını ifade etti.

Yeniden İnşa ve Hazırlık Vurgusu

"Geleceğe Hazırlık" başlığı altında, Vali Aslan, yaşanan acı tecrübelerden ders alınarak, gelecekteki zorluklara daha hazırlıklı olunacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, afetten etkilenen bölgelerin yeniden inşası ve tahribatın giderilmesi çalışmalarının hızla devam ettiğini vurguladı. Aslan, inşa edilen konutların kura ile hak sahiplerine teslim edilmesinin umut ve yeni başlangıçların simgesi olduğunu kaydetti.

Dua ve Temenniler

Vali Selçuk Aslan, mesajının sonunda, benzer felaketlerin bir daha yaşanmaması için dua etti ve "Asrın felaketinde" hayatını kaybedenlere rahmet, yaralananlara şifa diledi. "Birlik ve Beraberlik Ruhu" başlığını taşıyan bu kısımda, millet olarak sergilenen dayanışmanın geleceğe taşınmasının önemine işaret etti.