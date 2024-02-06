BAKAB Başkanı Aykan’dan Miraç Kandili ve 6 Şubat mesajı

Başkan Aykan, 6 Şubat depreminin yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı açıklamasında, Bolu ekiplerinin deprem bölgesine ilk günden itibaren büyük bir özveriyle yardım götürdüğünü belirtti. Aykan, "Cenab-ı Allah, bir daha böyle acılar yaşatmasın. Ülke olarak gerçekten çok büyük bir felaketle karşı karşıya kaldık. Binlerce vatandaşımızı kaybettik, yüreğimiz yandı. Ancak yaraları sarma hususunda da canla başla gayret gösterdik" dedi ve Bolu'daki ihtiyaçlara yönelik ellerinden gelenin fazlasını yaptıklarını vurguladı.

Felaketin yıl dönümü, Miraç Kandili’ne denk geldi

BAKAB Başkanı, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek, yakınlarına başsağlığı ve sabır temennisinde bulundu. Ayrıca, 6 Şubat'ın aynı zamanda Miraç Kandili olduğuna dikkat çekti ve tüm İslam aleminin kandilini tebrik etti. Aykan, "Çağın felaketinin yıl dönümünün bu geceye denk gelmesi önemli bir tesadüftür" şeklinde konuştu.

“Bir canımızı daha kaybetmeye tahammülümüz yok”

Başkan Aykan, yaşanan felaketten toplum olarak dersler çıkarmaya ve bu birlikteliği sürdürmeye vurgu yaparak, "Hiç ölmeyecekmişiz gibi bu dünya, yarın ölecekmişiz gibi ahiret için çalışmalıyız. Binlerce canın yitirildiği asrın felaketi bu necip millet için milat olmalı. Tek bir canımızı daha kaybetmeye tahammülümüz yok." ifadelerini kullandı.