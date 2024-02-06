BAKAB Başkanı Aykan’dan Miraç Kandili ve 6 Şubat mesajı
Başkan Aykan, 6 Şubat depreminin yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı açıklamasında, Bolu ekiplerinin deprem bölgesine ilk günden itibaren büyük bir özveriyle yardım götürdüğünü belirtti. Aykan, "Cenab-ı Allah, bir daha böyle acılar yaşatmasın. Ülke olarak gerçekten çok büyük bir felaketle karşı karşıya kaldık. Binlerce vatandaşımızı kaybettik, yüreğimiz yandı. Ancak yaraları sarma hususunda da canla başla gayret gösterdik" dedi ve Bolu'daki ihtiyaçlara yönelik ellerinden gelenin fazlasını yaptıklarını vurguladı.
Felaketin yıl dönümü, Miraç Kandili’ne denk geldi
BAKAB Başkanı, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek, yakınlarına başsağlığı ve sabır temennisinde bulundu. Ayrıca, 6 Şubat'ın aynı zamanda Miraç Kandili olduğuna dikkat çekti ve tüm İslam aleminin kandilini tebrik etti. Aykan, "Çağın felaketinin yıl dönümünün bu geceye denk gelmesi önemli bir tesadüftür" şeklinde konuştu.
“Bir canımızı daha kaybetmeye tahammülümüz yok”
Başkan Aykan, yaşanan felaketten toplum olarak dersler çıkarmaya ve bu birlikteliği sürdürmeye vurgu yaparak, "Hiç ölmeyecekmişiz gibi bu dünya, yarın ölecekmişiz gibi ahiret için çalışmalıyız. Binlerce canın yitirildiği asrın felaketi bu necip millet için milat olmalı. Tek bir canımızı daha kaybetmeye tahammülümüz yok." ifadelerini kullandı.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.