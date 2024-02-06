Maden işçileri deprem şehitlerini dualarla andı

Zonguldak, Türkiye'nin en önemli maden bölgelerinden biri, geçtiğimiz yılın acı verici deprem felaketinin yıldönümünde anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve 11 ili etkileyen, 50 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği deprem felaketi, Zonguldak'taki maden işçileri tarafından dualarla anıldı.

Kahramanlar Yine Sahada: Maden İşçilerinden Dualı Anma

Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) bünyesinde çalışan maden işçileri, sabahın erken saatlerinde bir araya gelerek depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Bu anma töreni, maden ocağı önünde gerçekleşti ve 08.30-16.30 vardiyasındaki işçilerin yoğun katılımıyla düzenlendi.

Fedakarlık ve Kahramanlık Öyküleri

Anma programında, maden işçilerinin deprem sonrası kurtarma çalışmalarında gösterdikleri fedakarlık ve kahramanlık öne çıktı. GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ve TTK yöneticilerinin de katıldığı etkinlikte, maden işçilerinin deprem bölgesine nasıl seferber edildiği ve enkaz altından canlı kurtarma çabaları vurgulandı.

43 yaşındaki maden işçisi Hasan Dernek, yaşadıklarını "Kahramanmaraş'ta çalıştık. Ölenlere Allah'tan rahmet, kalanlara sabır diliyoruz. Devletimiz ve milletimiz için elimizden geleni yaptık. Bir canlıyı enkaz altından çıkarmak, bizim için unutulmaz bir an oldu" şeklinde aktardı.

Bir Yıl Sonra: Hüzün ve Hatıra

Anma töreninin ardından, madenciler günlük işlerine geri döndü ve yerin metrelerce altına inerek çalışmalarına devam etti. Bu etkinlik, Zonguldak'ta birlik ve dayanışmanın simgesi oldu ve depremde kaybedilen canların yanı sıra, madencilerin kahramanlık hikayelerini de hatırlattı.