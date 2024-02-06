Maden faciasında adalet arayışı

Yargı Sürecinde Yeni Gelişmeler

Olaya ilişkin soruşturma kapsamında, dönemin TTK yöneticileri ve yüklenici firma yetkilileri dahil olmak üzere 9 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. İlk etapta, yüklenici firmanın genel müdürü ve bir yetkiliye "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlarından hapis cezası verilirken, bir sanık beraat etti. Ancak, Yargıtay'ın bu kararı bozmasıyla dosya yeniden incelenmek üzere mahkemeye gönderildi.

Adaletin Peşinde: Duruşmalar ve Beklentiler

2022 yılında 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, altı sanık hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından dava açıldı. Yargıtay'ın bozma kararının ardından, sanıkların "bilinçli taksir" ile yeniden yargılanması talep edildi. Bu dava, 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki diğer dava ile birleştirildi.

Son duruşmada, sanık avukatları mahkemenin bozma kararına karşı savunmalarını sundu. E.K. adlı sanığın savunması ve diğer eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşma Mayısayına ertelendi. Bu süreç, madencilerin yakınları ve kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.