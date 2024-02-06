Hurda araç teşvik yasası artık şart odu

Hurda Araç Teşvik Yasası'nın Önemi

Türkiye'de trafikte bulunan araçların yaş ortalaması 14,5 olup, bu durum hem çevresel hem de ekonomik sorunlara yol açmaktadır. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 20 yaş ve üzeri araçların yenilenmesi gerektiğini ve bu sürecin hem ithalatı azaltacağını hem de ekonomiye önemli katkılar sağlayacağını belirtiyor.

Ekonomiye ve Çevreye Katkılar

Yeniden gündeme gelmesi gereken Hurda Araç Teşvik Yasası, ithalatın azalmasına ve yerli sanayinin güçlenmesine olanak tanıyacak. Özellikle demir-çelik sektöründe yıllık 9 milyar dolarlık hurda ve 12 milyar dolarlık hammadde ithalatı yapılmaktadır. Hurda araçların ekonomiye kazandırılması, bu ithalatın önemli ölçüde azalmasına yardımcı olabilir.

Vergi Muafiyeti ve Kredi İmkanları

Hurda Araç Teşvik Yasası kapsamında, araçlarını yenileyecek olan vatandaşlara ÖTV muafiyeti sunulması ve ulaştırma sektöründeki esnaflara düşük faizli, uzun vadeli krediler verilerek yeni araç alımının teşvik edilmesi planlanmaktadır. Bu sayede, hem trafikteki araçların modernleşmesi sağlanacak hem de çevre kirliliği azaltılacaktır.

Ticari Araçlarda Yaş Sınırlaması

Bazı ticari araçlarda zaten belirli yaş sınırlamaları bulunmaktadır. Bu sınırlamaların genişletilerek tüm eski araçların trafikten çekilmesi ve yenilenmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Özellikle servis araçları için belirlenen 12 yaş sınırı, diğer araç türleri için de örnek teşkil edebilir.

Hurda Araç Teşvik Yasası'nın yeniden gündeme gelmesi ve sürekli olarak yürürlükte kalması, hem ekonomiye hem de çevreye büyük katkılar sağlayacak. Araç sahiplerine sunulacak vergi muafiyetleri ve kredi imkanları ile araç yenileme sürecinin kolaylaştırılması, Türkiye'nin ithalatını azaltırken yerli sanayiyi güçlendirecek ve çevre kirliliğini önemli ölçüde azaltacaktır.