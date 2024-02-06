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Anma ve dualarla dolu bir sabah

Düzce'nin manevi atmosferi, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ili derinden sarsan yıkıcı depremlerin birinci yıl dönümünde, hüzün ve umutla yüklendi. Cedidiye Camii, bu anlamlı günde, kaybettiğimiz canları anma ve onlar için dualar edilmesine ev sahipliği yaptı.

İhlas Haber Ajansı
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Asrın Felaketinde Kaybedilenler İçin Dua

Sabah namazı ile başlayan program, din görevlilerinin Kur'an-ı Kerim tilaveti, tesbihat, zikir ve ilahilerle dolu bir anma sunumuyla devam etti. İl Müftüsü Osman Aydın'ın imamlığını yaptığı namazın ardından, 6 Şubat deprem şehitleri başta olmak üzere, tüm şehitler ve Filistin için samimi dualar edildi.

Toplumun Her Kesiminden Yoğun Katılım

Bu özel sabah namazında, Vali Selçuk Aslan'ın yanı sıra kurum amirleri, sivil toplum kuruluşları ve Düzce'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar bir araya geldi. Topluluğun maneviyatını pekiştiren bu birlik, depremde kaybettiğimiz insanları anmanın yanı sıra, toplum olarak birbirimize olan bağlılığımızı da gösterdi.

Çay ve Çorba İkramıyla Sıcak Bir Buluşma

Programın sonunda Vali Aslan, katılımcılara çay ve çorba ikram ederek, bu soğuk sabahın ısınmasına katkıda bulundu. Bu jest, toplumsal dayanışmanın ve birliğin güçlü bir sembolü olarak katılımcılar tarafından takdirle karşılandı.
# düzce, deprem

06 Şub 2024 - 11:08 Düzce- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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