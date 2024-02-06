Anma ve dualarla dolu bir sabah

Asrın Felaketinde Kaybedilenler İçin Dua
Sabah namazı ile başlayan program, din görevlilerinin Kur'an-ı Kerim tilaveti, tesbihat, zikir ve ilahilerle dolu bir anma sunumuyla devam etti. İl Müftüsü Osman Aydın'ın imamlığını yaptığı namazın ardından, 6 Şubat deprem şehitleri başta olmak üzere, tüm şehitler ve Filistin için samimi dualar edildi.
Toplumun Her Kesiminden Yoğun Katılım
Bu özel sabah namazında, Vali Selçuk Aslan'ın yanı sıra kurum amirleri, sivil toplum kuruluşları ve Düzce'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar bir araya geldi. Topluluğun maneviyatını pekiştiren bu birlik, depremde kaybettiğimiz insanları anmanın yanı sıra, toplum olarak birbirimize olan bağlılığımızı da gösterdi.
Çay ve Çorba İkramıyla Sıcak Bir Buluşma
Programın sonunda Vali Aslan, katılımcılara çay ve çorba ikram ederek, bu soğuk sabahın ısınmasına katkıda bulundu. Bu jest, toplumsal dayanışmanın ve birliğin güçlü bir sembolü olarak katılımcılar tarafından takdirle karşılandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.