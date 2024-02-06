6 Şubat depremi anma etkinlikleri yasaklandı!

Malatya Valiliği, 6 Şubat tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin yıldönümü dolayısıyla, resmi törenler dışında gerçekleştirilmesi planlanan anma etkinliklerine sınırlama getirdi. Bu karar, depremde hayatını kaybeden vatandaşları anma amacıyla yapılacak her türlü etkinlik ve eylemi kapsayacak şekilde, 3 gün süreyle uygulanacak.

Yasaklamaların Kapsamı ve Gerekçeleri

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Malatya Valiliği'nin onayı olmaksızın, deprem felaketinin yıl dönümüne ilişkin düzenlenecek her türlü etkinlik ve eylemin yasaklandığı belirtildi. Bu yasaklama, toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, araç konvoyu gibi açık ve kapalı alanlardaki her türlü eylem ve etkinliği içeriyor. Ayrıca, bu eylemlere destek vermek amacıyla gelen araçların ve şahısların il sınırları içine girişleri, ilgili kanun maddeleri gereğince engellenecek.

Resmi ve İzin Verilen Etkinlikler

Valilik, belirli etkinlik ve toplantılara izin verileceğini de açıkladı. Bu kapsamda, Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun gördüğü, kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği resmi bayram, anma ve kutlamalar, spor faaliyetleri, bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar yasak kapsamı dışında tutulacak.

Toplumsal Duyarlılık ve Güvenlik Önlemleri

Bu kararın alınmasındaki temel amaç, toplumsal duyarlılığı artırmak ve olası güvenlik risklerini minimize etmek olarak belirtiliyor. Malatya Valiliği, deprem felaketinin yıldönümünde huzur ve güven ortamını korumayı hedefliyor. Yasaklama kararı, il genelindeki tüm dış ilçeleri kapsayacak şekilde, 05.02.2024 Pazartesi günü saat 00.01'den 07.02.2024 Çarşamba günü saat 23.59'a kadar geçerli olacak.

Toplumun Tepkisi ve Sosyal Medya

Karar, sosyal medya platformlarında ve kamuoyunda geniş yankı buldu. Vatandaşlar, deprem felaketinin yıldönümünde sevdiklerini anma hakkının kısıtlanmasına dair farklı görüşlerini dile getiriyor.

Malatya Valiliği'nin aldığı bu karar, Resmi törenler dışında, anma etkinliklerinin yasaklanması, hem toplumsal duyarlılığı hem de güvenlik tedbirlerini ön plana çıkarıyor. Bu karar, toplumun farklı kesimlerinden farklı tepkiler aldı.