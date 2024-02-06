Boluspor’da Veaceslav Posmac, Trendyol 1.Lig’de parlamaya devam ediyor

Geçtiğimiz hafta sonu oynanan ve ligin kaderini etkileyebilecek önemdeki Keçiörengücü maçında attığı hayati golle, Boluspor'a üç puanı getiren isim oldu.

Posmac'tan gol şov

33 yaşındaki defans oyuncusu, forvetleri aratmayan bir performans sergileyerek, bu sezon kişisel gol sayısını 3'e yükseltti. Sakaryaspor ve Bandırmaspor ağlarını da havalandıran Posmac, takımının en değerli silahlarından biri.

Boluspor’un golcü defansı

Ligde şimdiye kadar 19 maçta forma giyen tecrübeli oyuncu, 1.528 dakika ile takımının en çok süre alan beşinci oyuncusu konumunda. Bu performansıyla Posmac, hem savunma hem de hücum hattında kritik bir görev üstleniyor.

Boluspor'un güvenilir kalecisi

Takım arkadaşı Çağlar Şahin Akbaba ile birlikte, Posmac, Boluspor'un bu sezonki başarısında önemli bir faktör. Kaleci Akbaba, 1.890 dakika ile takımın en çok süre alan oyuncusu olurken, Posmac'ın savunma gücüyle birleşince Boluspor'un defans hattı adeta bir kale gibi sağlamlaşıyor.

Posmac'tan tarihi performans

Veaceslav Posmac, bu sezon 2 gol daha atması halinde kariyerinin en golcü sezonunu yaşayacak. Haziran 2025'e kadar sürecek olan sözleşmesiyle, kırmızı-beyazlı taraftarlar, bu savunma oyuncusundan daha birçok gol sevinci yaşamayı umut ediyor.